Reflexión de periodista de CHV tras dichos de Camila Flores sobre Dra. Cordero sacan aplausos

La diputada Camila Flores comentó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero, tras la presentación de una querella por injurias por parte de la senadora Fabiola Campillai.

El pleno de la segunda instancia judicial sesionó este jueves, instancia en la que las partes involucradas hicieron sus alegatos. Luego de la audiencia, el tribunal de alzada votó a favor de la pérdida de inmunidad de María Luisa Cordero, de acuerdo con lo informado por La Cuarta.

Cabe señalar que el origen de esta acción judicial fueron las declaraciones de la diputada Cordero, cuestionando la ceguera de la senadora. “Tiene un ojo que le funciona”, sostuvo.

Consultada acerca del veredicto, Camila Flores (RN) aseguró que “a mí no me corresponde venir a cuestionar las palabras de la doctora, tampoco me corresponde cuestionar a alguna persona que se pueda sentir afectada por los dichos de algún diputado, pero lo que sí, nosotros no podemos dejar a uno de nuestros pares solos, en una situación difícil, como la que está enfrentando la doctora Cordero”.

Asimismo, afirmó que “si ella mantiene sus dichos, por algo debe ser”.

Periodista reflexiona sobre dichos de Flores

Tras emitir las palabras de la parlamentaria durante el móvil en directo de CHV Noticias, el periodista Guillermo San Martín quiso hacer uso de unos segundos en pantalla para realizar una breve reflexión.

“No deja de ser llamativo que, desde la misma bancada de Renovación Nacional, no haya alguna observación, no se le haya hecho un llamado de atención (a la diputada María Luisa Cordero), porque uno podrá tener afinidad política, pero hay otros aspectos que cruzan lo que es el trabajo en el parlamento y que ameritan críticas, más aún cuando se realizan este tipo de declaraciones”, comentó.

Como suele ocurrir en estos casos, el momento televisivo causó reacciones en redes sociales, donde aplaudieron la interveción del comunicador.