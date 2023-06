“Una muleta intelectual”: Emilia Ríos se cuadró con molestia de vecina que reclamó por caricaturización de los habitantes de Ñuñoa

La alcaldesa en ejercicio de Ñuñoa, Emilia Ríos, se cuadró anoche con los reclamos de una vecina, quien en una carta escrita a un medio nacional criticó la caricaturización que se hace en redes sociales y algunos sectores políticos de los residentes de la comuna.

La misiva de la mujer, radicada en el sector de la Villa Olímpica, y publicada a inicios de esta semana en El Mercurio, causó un amplio revuelo en las plataformas digitales y este miércoles, en el programa “Tiempos violentos”, de Vía X, donde fue entrevistada Ríos.

La caricaturización de Ñuñoa

“Una cosa es que el opinante sin nombre que se esconde en Twitter ocupe el nombre de la comuna para insertar ciertas tendencias que no son de su agrado, pero de ahí a que lo hagan el parlamentario Fidel Espinoza (‘Este es un gobierno sordo, un gobierno que nos gobierna desde Ñuñoa’) y un académico urbanista como Iván Poduje, en su última columna ‘Dejen de gobernar desde Ñuñoa’, es demasiado”, reclamó la mujer, quien en su carta al lector aclaró que “Ñuñoa es una comuna diversa, con necesidades en vivienda, salud, urbanismo y educación”.

“Llamo a personas que se dicen informadas a dejar de motejar a esta comuna, como una mala metáfora política. Usen otras, pero ya basta de insultar, denostar y ridiculizar a Ñuñoa”, pidió.

Respecto de estos dichos fue que la autoridad municipal se pronunció en el programa conducido por Eduardo de la Iglesia, quien si dudarlo le consultó a Ríos si le parecían justos los dichos y caricaturas de políticos y usuarios de redes sociales hacia su comuna.

La defensa de Emilia Ríos

“Yo estoy súper de acuerdo (con el reclamo de la vecina). La verdad es que a mi me da un poquito de vergüenza ajena cuando escucho a políticos. De repente, de mi mismo sector político, pero de otros sectores políticos, académicos, entre comillas, que ocupan esto y yo creo que es una muleta intelectual”, aseveró la militante de Revolución Democrática (RD), quien acusó la pobreza de argumentos de quienes, desde el pasado estallido social, denuestan con caricaturas a los residentes ñuñoínos.

“De repente, cuando no somos muy capaces de expresar lo que queremos, ocupamos este tipo de caricaturas. Y de verdad yo creo que podemos elevar un poquito el debate. Sobre todo cuando tenemos cargos populares. Yo diría: ‘Ojo ahí’ porque una cosa es lo que pasa en redes sociales, que eso es incontrolable, y hay fenómenos y modas. ¿Merecidas? Yo creo que no. Pero no nos vamos a desvivir por eso. Pero sí, creo yo, que personas que tienen cargo no deberían, o sea, les podemos pedir un poco más”, puntualizó Ríos.

“Piensen un poquito más, desarrollen sus ideas mejor”, recomendó la jefa comunal, quien le dio un punto final a la polémica asegurando que “el ñuñoíno y ñuñoína real es diverso como es este país”.