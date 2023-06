Presidente Boric aseguró que le genera “orgullo y escozor” cuando le dicen que son parte del “38%”

El Presidente Gabriel Boric estuvo presente en la celebración del cuarto aniversario del partido Convergencia Social, partido del cual es miembro desde 2018. El mandatario llegó al escenario a entregar un potente discurso en honor a la fecha.

“Yo les invito a que, espero, en este cuarto, y ojalá último, aniversario del partido Convergencia Social, quizás me estoy adelantando. Los invito a que pensemos en grande, más allá de nuestra militancia, porque hoy tenemos una responsabilidad que es mayor”, señaló, generando una fuerte reacción de asombro cuando se refirió al posible último aniversario de la coalición.

Sobre su rol como Presidente, y la relación que él tiene con la cantidad de personas que votó “Apruebo” en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. “Les confieso que cuando en redes sociales me encuentro con alguien que dice ‘yo soy del 38%’ me genera una mezcla de orgullo y escozor”, partió.

“Escozor, porque digo si vamos a ser el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad. Y nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hoy día hay. Eso significa necesariamente hablar más allá de nuestras fronteras”, aseguró.

Reflexiones sobre la política

De igual forma, manifestó sus preocupaciones sobre la crisis de política que vive el país, afirmando que tiene miedo que finalmente los políticos se están hablando a ellos mismos. Él contó que un día se fue caminando a su casa, y vio a un grupo de jóvenes.

“Los chiquillos me ven, se sorprenden, me dicen ‘el Boris, el Boris, puede ser, puede no ser’, se empiezan a acumular. Uno de ellos me dice ‘venimos saliendo de clases, yo estudio técnico mecánico, y nos estamos esforzando para salir adelante’”, comenzó relatando el Mandatario.

“Yo después sigo caminando, hasta Cumming - Brasil, me quedé pensando si desde la política le estamos hablando a los cabros y compañeras que están peleando por salir adelante, que la tienen difícil”, reflexionó Boric, llamando a que se enfoquen en las personas que no tienen tantas protecciones sociales.