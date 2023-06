Postergan juicio oral contra acusados de encerrona a Cristián de la Fuente y su hija Laura

El juicio oral contra los dos venezolanos imputados de asaltar a Cristián de la Fuente y balear en una pierna a su hija Laura, fue anulado y suspendido para el 16 de agosto de 2023, informó Bío Bío.

Los sujetos están acusados por el delito de robo con homicidio y porte de armas de fuego, hecho ocurrido en marzo del año 2022, cuando el actor viajaba junto a su hija y una compañera de colegio.

Sin embargo, a más de un año de la violenta encerrona, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago anuló el juicio, puesto que los imputados renunciaron a sus defensas.

Anulan juicio oral contra venezolanos imputados

“Ambos imputados renunciaron a sus defensas. Uno el día viernes, situación que fue salvada, ya que, a la nueva defensa, Fiscalía le envió los antecedentes el mismo viernes”, expresó el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Oriente, Jorge Reyes.

Sin embargo, “el otro coimputado renunció a su abogado durante la tramitación del juicio, ya iniciado este juicio, imposibilitándonos de continuar con el mismo”.

Debido a ello, se declaró “nulo todo lo actuado el día de hoy. Desde ese punto de vista, este juicio ha sido anulado”. A raíz de esto, se dejó para el 16 de agosto de este año el inicio de un nuevo juicio.

Finalmente, el fiscal señaló que testigos que iban a dar testimonio hoy incluso habían viajado de distintas partes del país y el extranjero, los “que no han podido declarar por la actitud de estos imputados”.

🔴AHORA: comienza juicio oral en contra de 2 sujetos acusados x el fiscal Jorge Reyes, x los delitos de robo con homicidio y porte de armas de fuego q' afectó a @iamdelafuente y su hija. Una de las defensa solicitó la reprogramación del juicio que fue denegado por el tribunal pic.twitter.com/z7L5d5Kq7P — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) June 12, 2023

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2022 en Lo Barnechea, cuando De la Fuente se desplazaba en un vehículo junto a su hija Laura, más una amiga de ella.

“Pasé a buscar a Laura al colegio a las 4:40 de la tarde y ella me pidió si podíamos ir a dejar a una compañera de ella a su casa, en el Lomas La Dehesa, por lo tanto una vez que salí de colegio, viré a la derecha, y seguí hasta la entrada del condominio”.

“Había un taco y sentí un golpe fuerte en la ventana que es como lo que sientes cuando te hacen una broma, además ayer era mi cumpleaños y pensé que me estaban saludando, y cuando miro veo una pistola”, añadió.

Posteriormente, “levanté el brazo para protegerme y virar hacia el lado, ahí el tipo me apunta, tiendo a acelerar, incluso me subí a la rotonda en la que estaba. En ese momento me disparó, me fui contra el tránsito escapando”.