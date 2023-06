“Estoy destruida”: Madre de Tomás Bravo y revelador reportaje de “Informe Especial”

Estefanía Gutiérrez expresó su sentir por el revelador capítulo de “Informe Especial” acerca de la muerte de su hijo, Tomás Bravo, hecho ocurrido en la localidad de Caripilún.

El programa de TVN dio a conocer información crucial tras revisar 15 mil hojas del caso, un proceso signado por equivocaciones, negligencias y omisiones que, trascurridos dos años del crimen, aún no establece a un responsable.

La periodista Paz Montenegro, en conjunto con el equipo de investigación, profundizaron en las circunstancias de esta dolorosa historia, que además incluyó un sufrido testimonio de la madre de este niño que murió a los tres años y siete meses.

“Me da rabia porque, aparte de los errores, es que hay una persona suelta que para mí y para todo el mundo, obviamente, es peligrosa… le puede volver a hacer daño a otra persona, si es que no lo ha hecho en todo este tiempo”, sinceró Gutierrez.

Luego de a emisión del reportaje, la madre del menor expresó su sentir con una desgarradora confesión a través de sus redes sociales, y dirigió sus críticas nuevamente en contra de la fiscal Marcela Cartagena.

“¡Estoy muy mal, por la cresta! Mi abogado me había advertido que no leyera completo los informes del SML, me enteré por la TV de todo”, inició sus palabras.

“No lo pude ver completo, ver el lugar donde fue encontrado, todo… estoy destruida, sabía que iba a doler, pero ni siquiera lo imaginé”, añadió.

Del mismo modo, hizo una solicitud al espacio televisivo de TVN: “Que los próximos reportajes no sean cojos, sean completos y cuestionen a Fiscalía en primer lugar, aparte de las otras dos instituciones inhumanas: SML y PDI”.

En una publicación diferente en su Instagram, Estefanía Gutiérrez apuntó sus dardos otra vez contra Marcela Cartagena, fiscal del caso.

“A sacar a esta mujer del cargo en el que está, sin hacer nada”, escribió en una de sus historias de esta red social, sobre una imagen de la mujer riendo.

“Así es como te has reído todo este tiempo de nosotros. Ineficiente. Dos años perdidos, le exijo al señor Ángel Valencia (fiscal nacional) que para el caso de mi hijo, por favor, pongan a un fiscal serio, profesional”, señaló.

“No puedo creer que le hayan dado tanto enfoque a esta inepta. Así te ha reído de todas las víctimas humildes que te acusan de negligencia”, argumentó.