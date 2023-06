“Llama la atención lo tóxico”: Papá de Presidente Boric en picada con diputado Bobadilla

El padre del Presidente Gabriel Boric, Luis Boric Scarpa, lanzó un feroz reclamo en Twitter contra el diputado UDI, Sergio Bobadilla, debido, precisamente a su historial de publicaciones en la red social.

“Por alguna razón vi cuenta tuit diputado Bobadilla. No lo ubico y no se aún su distrito y partido (lo averiguaré). Llama atención lo tóxico de sus tuit”, escribió, criticando que solo fueran en tono destructivo.

“Nada, absolutamente nada positivo o propositivo. No se como tiene tiempo para escribir pura mugre. Podría difundir su trabajo.

Polémicas de diputado Bobadilla

Justamente, estos días el parlamentario tuvo un fuere y cuestionado enfrentamiento con Emilia Schneider.

Todo partió la semana pasada, cuando se conoció el operativo médico en un colegio de Talcahuano, en el que papás denunciaron que sus hijos fueron víctima de abuso sexual. En esa instancia, la diputada Emilia Schneider le respondió al diputado Sergio Bobadilla una reflexión sobre las charlas sexuales...desatándose un round tuitero, que ahora llegó al Congreso.

Dado que la parlamentaria manifestó que su colega estaba payaseando, el UDI le contestó: “Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño. Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”.