“Me andai apurando marac....conche...”: Conductora sufrió brutal agresión en bomba de bencina

Una joven conductora fue víctima de una infame agresión en una bomba de bencina en la comuna de Renca. Situación que dio a conocer en sus redes sociales, a través de distintos videos donde se ve la brutalidad de los golpes

En las imágenes se ve al hombre, quien bajó de su auto para insultarla y golpearla, hecho ocurrido la tarde del martes en un servicentro Copec.

Todo ocurrió puesto que le habría tocado la bocina, lo que desató la ira del enajenado hombre.

“Viejo violento me agredió. Esto me ocurrió cuando llegué a cargar bencina y estaba la camioneta adelanto mío. Le toqué la bocina y el señor se baja de su camioneta y me golpea el espejo retrovisor”, relató la afectada.

“Me dice ‘andai apurá mara... conch... querí que te saque la conch...’ y en eso me bajo para grabarlo y me golpeó con combos, tirones, me tiró el pelo y tira mi celular”, agregó.

En el video se ve que el agresor incluso va acompañado de otra mujer, quien va en el asiento del copiloto.