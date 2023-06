Mujer intentó vender a su bebé de 6 meses por Facebook: Pedía 100 mil dólares

De manera insólita, una madre fue descubierta intentando vender a su bebé de 6 meses a través de Facebook. Según consignó el diario electrónico “El Comercio”, la mujer intentó negociar la venta de su hija con un ciudadano norteamericano y le solicitaba un monto de 100.000 dólares, es decir, alrededor de 80 millones de pesos chilenos, por la niña.

Por si fuera poco, la joven ecuatoriana habría presionado mediante amenazas a los posibles compradores, y solicitaba una y otra vez que se efectuara la transferencia acordada, según constató la policía en los chats a los que tuvo acceso.

“No tengo todo el día. Te envié la información para el pago hace 11 horas”, decía uno de los mensajes recopilados.

Insólitamente, más tarde agregaría amenazas respecto a las condiciones en que tenía a la bebé: “Simplemente, no te importa el hecho de que la bebé a la que llamas tu hija no esté comiendo correctamente, no esté durmiendo bien. No esté siendo atendida adecuadamente en absoluto”, habría señalado al posible comprador.

[ LEE TAMBIÉN: Profesora se desnudó en plena calle y frente a Secretaría del Trabajo porque perdió vacante laboral ]

Más tarde, un agente encubierto del FBI se contactó con la mujer haciéndole creer que estaba interesado en la compra de la niña, y de este modo obtener algunos datos relevantes para la investigación y posterior captura de la irresponsable madre.

Así la policía tras obtener los datos suficientes logró efectuar la aprehensión de la mujer en la ciudad de Quito. Mediante una orden de allanamiento, agentes de la Unidad de delitos contra la trata de personas ingresaron al inmueble que se ubicaba en el sector “El Bosque”, donde encontraron finalmente a la madre y la bebé.

Según los antecedentes entregados, la menor de edad no estaba inscrita en el Registro Civil y la madre “solo contaba con el certificado de nacida viva”. Además, fue rescatada por agentes policiales y posteriormente fue puesta bajo medidas de protección en una casa de acogida.

Según señaló el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas “la madre ofertaba a una menor (hija) por una alta cantidad de dinero” y por tanto “se encuentra detenida con fines investigativos por un presunto delito de trata de personas”.