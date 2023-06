“La pachamama se encargará de ellos”: Capítulo de “Enigma” reveló conversación clave sobre la muerte del “Cangri”

Este jueves en la noche, se emitió un nuevo capítulo de “Enigma” donde revelaron detalles desconocidos sobre la investigación de la muerte de Sebastián Leiva, más conocido popularmente como el “Cangri”.

Cabe recordar que el exchico reality fue encontrado muerto en un sector de la frontera boliviana durante febrero del 2019, esto luego de reportar su desaparición durante este mismo verano. Asimismo, hallaron los restos de su acompañante en el viaje, Germán Gundián.

Ahora, el programa de TVN mostró una conversación clave que tuvo uno de los amigos de “Cangri” con uno de los cercanos a Gundián, quien conoció a los chuteros que viajaban con ellos en el norte.

“Hermano, queremos saber a dónde los dejaste, hueón. No estamos ni ahí con la nave, no nos interesa recuperar la camioneta y al Germán yo lo conozco, sé que es mala clase le debe plata a todo el mundo”, manifestó el amigo de Leiva en el chat de WhatsApp.

“Nosotros no somos así, danos la información. Germán andaba con un primo mío y queremos saber dónde lo dejaste para ir a rescatarlo. No estamos ni ahí con la camioneta”, aseguró el joven.

“No soy asesino”

El otro personaje, le contestó que había dejado a sus amigos “por el camino Los Chutos”, y enfatizó que: “No soy asesino, deben estar botados. En el cerro los bajé. No estoy ni ahí con ese perro de Germán porque me debía dinero”.

“Estamos preocupados por el primo con el que andaba, el Sebastián”, respondió el amigo de Cangri, pero el sujeto pasó por alto estas palabras.

“Germán me debía dinero, justo cuando mi mamá estaba enferma (…) espero que aparezcan, botaré este número. Adiós”, manifestó, a lo que el amigo de Leiva replicó que no quería problemas.

“Nadie quiere problemas, pero ellos andan choreando y saben cómo es este mundo. La pachamama se encargará de ellos”, concluyó.