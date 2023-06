“No siento vergüenza”: Miguel Mellado aseguró que no va a renunciar a su cargo tras grabación secreta al Presidente

El diputado del distrito 23 de la región de La Araucanía, Miguel Mellado (RN), está en el ojo del huracán después de admitir ser el culpable de la filtración del audio de una reunión privada del Presidente Gabriel Boric. Él aseguró que asumirá las consecuencias, pero no va a renunciar a su cargo.

De acuerdo a lo consignado por Biobío, el parlamentario dio una conferencia de prensa en donde reiteró sus disculpas al Presidente, las cuales ya ofreció en su comunicado público. Él explicó que llegó tarde a la reunión, y se perdió la petición de no grabar la conversación, y que sólo registró 10 minutos de ésta.

Acerca de la filtración, Mellado señaló que asumirá su responsabilidad en el caso. “Voy a asumir las consecuencias porque soy responsable. Voy a asumir las consecuencias del partido, en Renovación Nacional, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo. Voy a asumir las consecuencias con mi bancada, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer”, aseguró.

“Voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética, creo que es importante autodenunciarme en la Comisión de Ética y además voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron”, agregó el diputado Mellado.

“La confianza no se ha dañado más que lo que ya está dañada”

“No siento vergüenza. Lo que sí hay un tema de ética y por eso voy a pedirle que me pasen a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados”, continuó.

“Se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el Gobierno, porque ellos no han querido asumir más confianza con nosotros, pero no se ha dañado más que lo que ya está dañada”, añadió Mellado.

Sobre si es que está considerando dejar su cargo, Mellado señaló que no lo va a hacer debido a que no “infrigí la ley”. Él aseguró que: “Yo no voy a renunciar porque me debo a la región de La Araucanía, la defiendo con mucha pasión”, sentenció.

Miguel Mellado finalizó diciendo que “el repudio que ha generado es de un treinta y ocho por ciento. El resto han sido más bien muestras de solidaridad, que fue algo que incluso algunos habrían hecho”.