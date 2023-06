“Un sentido oligárquico asqueroso”: el particular análisis de Alejandra Matus sobre el audio filtrado del Presidente Boric

Tras el revuelo generado por el caso del audio filtrado del Presidente Gabriel Boric, por parte del diputado de RN Miguel Mellado, la periodista Alejandra Matus entregó un particular análisis al respecto, dejando varias críticas por lo sucedido.

“Primero, no puede haber reunión secreta en un espacio público, de suyo público, como es Cerro Castillo, y con personajes públicos en funciones públicas… No es un acto privado en ningún sentido”, partió manifestando Matus en La Cosa Nostra.

“Lo único que protege la normativa de la libertad de expresión es la vida privada, que la información que se difunda no dañe los derechos de terceros, pero habiendo un interés público en lo que se trata, no hay secreto posible”, continuó.

Tras ello, la destacada periodista apuntó que “el señor Mellado podría no haber grabado, podría haber tomado notas y difundir lo que allí se estaba diciendo, con todo derecho. Por supuesto que desde las leyes de la política, el Presidente querrá tener reuniones secretas con ciertas personas para tratar asuntos que luego se transforman en temas públicos, pero el peso de la prueba recae en él”.

Por lo mismo remarcó que “si yo quiero tener una reunión privada con alguien, no me voy a juntar en Cerro Castillo. No me voy a juntar con 18 parlamentarios de distintas tendencias y algunos sin ningún incentivo para guardar secreto respecto de lo que estoy conversando”.

“No era una conversación secreta. Tampoco era de aquellas conversaciones que la ley resguarda porque daña la seguridad nacional”, complementó.

Para cerrar, la autora de “El Libro Negro de la Justicia Chilena” planteó que “esta idea que se intenta imponer de que se ha faltado a la figura presidencial porque había que mantener la reunión en secreto, es de un sentido oligárquico asqueroso”.