Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda: “La demolición de los mausoleos narcos es como una raya en el agua”

Una de los anuncios de la segunda Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric que más llamó la atención fue el referido a la entrega de recursos a las municipalidades para demoler los denominados “memoriales narcos” o “mausoleos narcos”.

“Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos, pero no es suficiente… He instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan” , dijo el 1 de junio el Primer Mandatario.

Es más, tales palabras recibieron apoyo político transversal.

El diputado de RN Mauro González expresó sobre el anuncio del Presidente que “es fundamental que exista coordinación entre todos los organismos del Estado encargados de la seguridad, para perseguir a estas organizaciones criminales y desbaratar a tiempos sus redes delictuales. Si el narco tiene tanto poder al interior de los barrios, es porque llegó a espacios en los que el Estado no ha intervenido, y eso hay cambiarlo de manera urgente”

Y su colega PS Daniel Melo añadió que “tenemos que ganarles los espacios a los narcotraficantes, que hoy lamentablemente tienen el control en varios barrios y poblaciones, sobre todo en la Región Metropolitana. Se debe intervenir en las zonas conflictivas, llegando luego con más deporte, cultura y actividades que permitan sacar a los niños y jóvenes de este flagelo. Lo central es perseguir al crimen organizado y al narcotráfico”.

Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. (Oscar Guerra/Oscar Guerra/Agencia Uno)

ALCALDE DE PAC: “EL GOBIERNO DEBERÍA CONSIDERARNOS MÁS”

Pero uno de los alcaldes que tiene ese problema -el médico independiente de 44 años Luis Astudillo, de Pedro Aguirre Cerca, PAC- analizó para Publimetro de forma crítica el anuncio presidencial, del que se enteró tal como el resto de sus colegas ese 1 de junio, pues antes el Gobierno nada les adelantó ni consultó a los jefes comunales.

“El combate contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico hay que darlo en todas las dimensiones. Por eso hay cosas mucho más importantes que estas acciones puntuales, sin restarles positividad, pues también hay que ir contra los símbolos de la narcocultura” , precisó el edil, quien en su comuna tiene dos mausoleos narcos (“… son pequeños, parecidos a animitas, no como el que derribaron en Lo Espejo”) y siete gigantografías (“… son estructuras con fotos de personas, como cuadros gigantes con vitrinas”).

Para Luis Astudillo, conocido antes como “El Doctor del Pueblo” porque atendía de manera gratuita, “como este es un negocio transnacional, debería haber un encuentro de los presidentes americanos para coordinarse a nivel global y regular primero la migración. Luego vendría revisar la trazabilidad del dinero y mejorar los controles fronterizos y marítimos”.

“Eso es mucho más importante que esta señal con los mausoleos narcos, que como se dice popularmente es como una raya en el agua… El efecto no es mucho, aunque sí contribuye a mejorar el espacio público que ha sido tomado”.

El alcalde de PAC cuenta que “antes de que asumiera el Presidente Boric acá desarmamos un quincho que levantaron en una plaza, que era centro de fiestas, ruidos molestos y consumo de drogas y alcohol… Lo hicimos de manera solapada y de madrugada, para resguardar a nuestros funcionarios, y hubo una buena respuesta de los vecinos, actitud de ellos que se mantiene de cara a la chance de derribar lo que se mantiene… De hecho, hemos recibido muchas solicitudes de la comunidad por este anuncio presidencial, pues la gente valora que se pueda recuperar el espacio público, lo que va en beneficio de su calidad de vida”.

Sin embargo, Luis Astudillo reclama que “el Gobierno debería considerarnos más, porque los municipios conocemos cómo opera el crimen organizado en nuestras comunas. Hay reuniones de escasa frecuencia del Consejo Regional de Seguridad Pública, que encabeza la Delegación Presidencial, y además ahí es difícil poner sobre la mesa todos los temas”.

El alcalde de PAC admite que “desde el 1 de junio ha habido informaciones en términos generales sobre este tema del nivel central… Aún están evaluando cómo se va a hacer la demolición, y lo que me preocupa mucho es no exponer a nuestros funcionarios, quienes en su mayoría viven en la comuna”.

“Claro es que habrá ruido y problemas al momento de llevar a cabo este anuncio, por eso hay coordinarse muy bien. Hay mucho paño que cortar, y cuando se notifique que va la acción en terreno, el municipio debe hacer un decreto para ordenar la demolición. Luego, debemos recibir fondos para ejecutar inversiones de mejorías en los entornos”.

Nicolás Cataldo, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. (CBA/Agencia Uno)

LA VOZ DE LA SUBDERE

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, dio cuenta de lo que se está haciendo para concretar el inicio de las intervenciones contra los símbolos de la narcocultura.

“Esta medida es parte de la estrategia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de recuperación de espacios públicos, que el año pasado significó invertir 20 mil millones de pesos y en 2023 implica 21 mil millones de pesos más” , explicó el responsable de la poderosa Subdere.

Nicolás Cataldo añadió que “el espacio público es un bien de todos los vecinos, no le pertenece a una familia o a un grupo, y menos a una banda de crimen organizado. Estamos levantado un catastro de memoriales o símbolos de la narcocultura que están emplazadas en lugares de uso público en la Región Metropolitana (Nota: Van contabilizados una treintena) y también a nivel nacional, lo que está a cargo de las delegaciones presidenciales. Y por razones de seguridad no podemos entregar un listado ni indicar dónde se encuentran”.

En esta primera etapa, la Subdere ha dispuesto de 500 millones de pesos para esta iniciativa, movilizados a través del Programa de Mejoramiento Urbano. Pero ese monto puede crecer dependiendo del catastro final y de la dimensión de las intervenciones.

“La planificación y la ejecución de esta medida se deben mantener reservadas por razones de seguridad y de protección de quienes vayan a desmantelar estos espacios, así como también de los que trabajarán en la instalación del nuevo mobiliario urbano o en la intervención posterior que se requiera. Y también hay que resguardar al entorno y a las personas que habitan los territorios”.