La lluvia no para: 13 mm de agua acumulados en Santiago y volverán las precipitaciones esta tarde

Los santiaguinos no lo podían creer, ¿hace cuánto que no se veía llover así en la capital? Hace mucho tiempo. Y esto no para, ya que durante en la tarde noche de este jueves, volvería a llover nuevamente sobre la Región Metropolitana, con la misma intensidad que tuvieron las precipitaciones en la madrugada.

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, explicó que hasta el momento se ha acumulado 13 mm en Santiago.

Además, aseguró que en la cordillera está nevado, como por ejemplo, en el sector de Portillo.

Este sistema frontal ha traído además cortes de luz, que en la región suman los 20 mil clientes afectados.

ADVERTENCIA AGROMETEOROLÓGICA: PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES CON ISOTERMA CERO ALTA ENTRE LAS REGIONES METROPOLITANA Y DEL BIOBÍO pic.twitter.com/RVcpuoExjn — MeteoChile (@meteochile_dmc) June 20, 2023

El acumulado

El meteorólogo y académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica (PUCV), Miguel Fernández, precisó a Radio Cooperativa, que “la Región Metropolitana sumará entré hoy y el domingo un acumulado sobre los 60 milímetros. El área de Santiago se verá afectada con una precipitación importante, especialmente en la zona oriente de la capital, y hacia las zonas precordilleranas y cordilleranas”.

El meteorólogo también indicó que el sistema frontal será más intenso en la zona centro sur, especialmente entre las Regiones de O’Higgins y Biobío.