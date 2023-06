Karol Cariola le paró los carros a Iván Moreira: “Además de negacionista y corrupto, es machista”

Parece que alguien se anduvo picando 😘



Miren quien me viene a hacer callar… seguro q me quedaré “calladita” por que el caballero lo dice 😄😂además de negacionista y corrupto, es machista…

Yo tengo las manos limpias señor Senador, y no ando pidiendo raspado de olla como usted https://t.co/pUYlxTsRPL