“Tengo información sensible”: Ciudadano extranjero ingresó a La Moneda para realizar grave denuncia

En horas de la mañana un ciudadano extranjero se instaló en las afueras del Palacio de La Moneda con cartel en mano, advirtiendo de tener una importante información que las autoridades debían conocer, porque puede afectar al país, informó Agencia Uno.

“Tengo información sensible que afecta a la seguridad nacional”, tenía escrito en el lienzo que mostraba con las manos en alto.

Tras su intervención, al hombre se le permitió el ingreso a la Casa de Gobierno, donde fue recibido por el abogado de la ministra del Interior Carolina Tohá.

Hombre realiza denuncia en La Moneda

Según contó al medio Agencia Uno el motivo de su denuncia es por “una red de pornografía infantil y espionaje masivo que está sucediendo”, señaló.

Además, aseguró que eso es “solo una parte, hay mucha más que esa”, la cual la dará a conocer en su totalidad cuando lo reciba la secretaria de Estado.

“Todavía no me recibe la ministra, cuando me reciba yo le doy la información a ella. Me recibió el abogado de la ministra, debatimos unas cosas. Se está investigando una denuncia que yo puse hace tres meses sobre esta red”, señaló, aunque reclamó que el fiscal no ha realizado ninguna citación.

“Les dije quiénes eran sus líderes, su modus operandi y cómo trabajaban y nunca me han llamado de la fiscalía y de ningún lado. Y la otra denuncia no la puse, porque si no me llamaron de esta, qué voy a esperar de la otra”, dijo resignado.

Sin embargo, agradeció que desde La Moneda lo han tratado “muy bien” y va a esperar que lo llamen para “entregar la información correspondiente a la ministra”.