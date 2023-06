Emergencia agrícola no impactaría en los precios

Palada a palada comienza la recuperación de los damnificados en las zonas afectadas por el temporal y el desborde de cauces, desde la Región de Valparaíso a Los Ríos. Distintos estamentos están recopilando los datos de las familias para poder llegar con la ayuda económica prometida, mientras que con el retiro de las aguas quedó en evidencia otro drama, el de la agricultura. Cientos de hectáreas de plantaciones, criaderos y similares cercanos a ríos se vieron afectados y para ellos habrá una ayuda especial, aunque no debería haber aumento de precios de los productos agrícolas. De partida, el Gobierno decretó Emergencia Agrícola en todas las regiones afectadas.

Las lluvias y desbordes dejaban hasta anoche dos fallecidos, dos desaparecidos (se encontró con vida a dos personas), 19.370 damnificados, 2.340 albergados y 11.286 personas aisladas. En relación a las viviendas, hay 1.609 destruidas, 1.355 con daño mayor y 2.484 con afectación menor; así como 37 caminos y 27 puentes afectados, de los cuales 18 tienen daños estructurales. Los servicios eléctricos y de agua potable urbana están restablecidos, aunque hay 59 servicios sanitarios rurales afectados, así como seis establecimientos de Salud y 186 de Educación.

Las autoridades de Salud están especialmente preocupados e hicieron un llamado a quienes están lidiando con el barro, que puede contener aguas servidas o contaminadas, a vacunarse contra la hepatitis A y el tétanos. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó en Pudahuel, que “es para los bomberos, carabineros, todos los que están trabajando es el grupo objetivo”. La jefa de cartera detalló que la atención incluye la salud mental.

Respecto de la ayuda rural, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se reunió ayer con distintos gremios. “Se inició una ficha especial con Desarrollo Social y Economía para cuantificar el costo en la agricultura, no sólo preguntar si se afectó su casa, sino que, por ejemplo, qué ocurre con los sistemas de riego, con los canales”, explicó Valenzuela.

El paquete de ayuda incluye, de acuerdo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, “un subsidio a las empresas agrícolas para que no tengan que despedir trabajadores, fondos para forraje, mientras que la Tesorería e Impuestos Internos están trabajando en el catastro para eventuamente hacer repactaciones”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que hay fuerte afectación al sistema de regadío, con “bocatomas, compuertas, partidores, canales, sistemas de riego intraprediales y extraprediales afectados. Tenemos el desafío de poner en marcha el sistema hídrico para la próxima temporada”. Para eso, la principal solicitud de los gremios en su visita a La Moneda fue ayuda económica y también créditos blandos para pasar la emergencia.

Walker aclaró que la situación no debería afectar los precios de los alimentos, pues los afectados son cítricos que no se están cosechando en este momento, que no todas las plantaciones están en las orillas de los ríos y buena parte de los productos, como las hortalizas, se producen en el norte. “No hay una menor oferta de productos agrícolas, no se justifica un alza de precios. Hoy hablamos con los mercados mayoristas y el abastecimiento en general de productos agrícolas no se ha visto afectado”, señaló el timonel de la SNA.

“Consideramos que algún nivel de afectación va a existir, eso es inevitable, pero efectivamente hay mucha agricultura en suelo seguro, no solo orillera”, indicó el ministro Valenzuela.

Las autoridades llamaron a cotizar y denunciar posibles especulaciones con los precios de los productos agrícolas.

Boric defiende “un Estado fuerte”

El Ejecutivo se desplegó por las zonas afectadas por el mal tiempo. Por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, estuvo en Coihueco; y la titular de Mujer, Antonia Orellana, en Hualqui. En tanto, el Presidente Gabriel Boric, estuvo en Alto Biobío, donde destacó que “esta emergencia golpeó desde Valparaíso hasta Los Ríos y el Estado tiene el deber de estar presente en todas partes. Algunos nos piden que el Estado sea cada vez más chico y tenga cada vez menos recursos, pero cuando hay una emergencia, piden que esté en todas partes. No se puede lo uno y lo otro. Necesitamos un Estado fuerte, que esté presente en todo el territorio”.

Respecto de la zona afectada, Boric destacó que un helicóptero de la Armada se quedará en el lugar para ayudar a las personas de la zona cordillerana de la comuna de Alto Biobío. “Tuve una buena reunión con el alcalde, el gobernador regional, la delegada regional, la delegada provincial, directores de servicio y parlamentarios. Diferentes perspectivas de los desafíos que vamos a tener que abordar una vez terminada la emergencia. No los dejaremos solos”.

En San José de Maipo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo en la misma línea de las soluciones a largo plazo que “por ejemplo, el trabajo que hace Vialidad para reparar, también sirve para mitigar los efectos que puedan tener las futuras lluvias”.