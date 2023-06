“Averigüé todo sobre ti. Sé donde vives y tus horarios”: profesor es acusado de amenazar de muerte a colega en Concepción

Así con la realidad en algunos colegios. Un profesor estuvo 24 horas detenido por amenazas de muerte a un colega, tras un historial de conflictos, en el colegio particular subvencionado de Concepción, María Inmaculada.

Según Radio Biobío, todo se origina por una denuncia del profesor contra la jefa de Unidad Técnica por acoso sexual, habría sido la decisión de esta última de cambiar la jefatura de curso del docente, lo que detonó las amenazas.

“El imputado procedió a enviar un correo electrónico a la víctima, en el que manifiesta: ‘Crees que me voy a quedar tranquilo con todo esto, no me resultó lo de la acusación, pero averigüé todo sobre ti. Sé donde vives y tus horarios, también donde estudian tus hijos, cuando menos los esperes te voy a matar a ti y a ellos (…)”, relató el fiscal Sergio Caro.

La defensa del profesor, a cargo del abogado Felipe Vivanco, precisó que su cliente no es el autor del mail y que éste fue enviado de una dirección a la que tienen acceso otros funcionarios, y que probarán que a la hora del envío el docente estaba en clases.