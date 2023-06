¿Conspiración? La teoría que dice que nadie murió en submarino del Titanic

Al parecer las fuertes declaraciones de James Cameron sobre la implosión del submarino del Titanic son ciertas, pues ante el hallazgos de gran parte de los escombros de la nave Titán aparecen nuevas teorías u opiniones que dejan mucho qué pensar.

Y es que el pasado miércoles 28 de junio de 2023 se conoció que la Guardia Costera estadounidense confirmaba que gran parte de los restos del sumergible fueron encontrados en las profundidades del mar y para sorpresa de muchos, éstos estaban casi completos en su totalidad. Esto alimentó la idea incluso de que nadie murió bajo el agua.

¿Y los cuerpos? la perturbadora interrogante ante el rescate de escombros del Titán submarino Foto: Instagram @cnnee

Esto no alegró a nadie, pues la mayoría de los usuarios en las redes solo se preocupaban por saber información sobre sus tripulantes, pero hasta ese día nada fue revelado sino hasta ahora que aseguran que entre las partes recuperadas, hay la existencia de restos humanos.

Restos del submarino de Titanic generan polémica en las redes

Esto no solo perturbó a quienes le han hecho seguimiento a las noticias del submarino del Titanic, sino que también levantó muchas sospechas, dudas e interrogantes sobre la veracidad de este rescate, pues hasta donde se conocía, era casi imposible el obtener algún rastro de los cuerpos de las personas que viajaban en el sumergible, ya que éste implosionó.

Y al ocurrir esto, no solo era imperceptible obtener partes humanas, sino también de la estructura de la nave. De ahí que lo dicho por el director canadiense no resulta tan descartable, pues para él todo esto no ha sido más que “una farsa” en la que han jugado con la sensibilidad de la humanidad y de los familiares de los afectados.

“A este cuento le falta una parte”: James Cameron dice que búsqueda del Titán “es una farsa” Foto: Instagram @univision

Por eso, en redes estallaron los comentarios y reacciones lógicas ante este nuevo curso que ha tomado esta noticia: “Todo es una farsa. Ellos están más vivos que nunca.”, “Imposible hallar restos humanos, a la velocidad en que implosionó”, “En unas fotos mostraban los escombros del submarino todo oxidado y nada de color blanco... hoy muestran los escombros sin nada de oxidación. Curioso...”.

A esto se le sumó la inquietud sobre si realmente lo que ocurrió debajo del agua fue una implosión o una explosión, ya que se supone que al realizarse la primea acción no quedan nada de restos humanos y en el caso de lo material, éste se deforma o destruye en pequeños fragmentos y no en grandes piezas como las que mostraron ante las cámaras.

ÚLTIMA HORA: Los escombros recuperados del sumergible Titán contienen "restos humanos", dice la Guardia Costera de EE.UU. pic.twitter.com/dvvJgYjyIF — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 28, 2023

Aunque también se ha debatido de que realmente no ocurrió una implosión, sino que pudieron ser atacados por una especia animal de gran proporción que les pudo haber interferido en su viaje y por eso la falta de comunicación o ubicación del sumergible.

Sin embargo, a medida que la Guardia Costera anuncia más detalles sobre este incidente y sus hallazgos, más se crece la incredulidad sobre ello, tanto que hasta algunos usuarios comentaron que realmente nadie murió y que estos 5 tripulantes siguen con vida.