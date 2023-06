Democracia Viva Gate: Daniel Andrade se adelanta al TS de su partido y renuncia a RD

La expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, se adelantó al TS- que revisaría la solicitud de expulsión- de Revolución Democrática (RD) y presentó su renuncia a la colectividad.

Andrade está siendo investigado tras los millonarios contratos que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió con la fundación Democracia Vida, la que preside.

De acuerdo a los antecedentes, los contratos de $426 millones fueron suscritos por quien fuera seremi Carlos Conteras, que también fue asesor legislativo de la diputada Pérez.

La Tercera tuvo acceso al documento enviado por Andrade a RD. “No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”.

”Yo ya he renunciado al partido hace unos días (...). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”, siguió.