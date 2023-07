“Soy y seguiré siendo diputada de RD”: Catalina Pérez reconoce que se equivocó y cometió “un error de juicio” en caso Democracia Viva

La diputada Catalina Pérez, militante de Revolución Democrática (RD), se defendió este sábado de las críticas y cuestionamientos recibidos en su contra luego de revelarse los millonarios montos de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta -su residencia parlamentaria- y la Fundación Democracia Viva, que mantiene vínculos con la autoridad pública.

Fue a través de un video, publicado esta mañana en Meganoticias Alerta, donde Pérez aseguró haber cometido una equivocación y “un error de juicio” al no asumir desde un inicio su vínculo con el fundador de dicha fundación, Daniel Andrade, y el titular de la cartera regional, Carlos Contreras.

La versión de Catalina Pérez

“Me equivoqué, cometí un error de juicio”, inició la parlamentaria, quien sin embargo acusó haber sido tratada “de manera brutal” por parte de sus compañeros de partido, quienes a su juicio buscaron “encapsular el problema en mi persona”.

“Nada de lo sucedido, creo, justifica, sin embargo, como me han tratado. Todo el país ha escuchado lo que se ha dicho de mí. Personeros de mi partido me han notificado por la prensa de acciones en mi contra. Han puesto en duda mi honra, me han tratado de manera brutal, cruel, sin ningún límite, sin escucharme. Han buscado encapsular el problema en mi persona, en un intento desesperado de eximirse del juicio público, en vez de enfrentarlo, de manera valiente, de manera colectiva, de manera racional”, expuso Pérez, quien a su vez cuestionó la forma en que el líder RD, el senador Juan Ignacio Latorre, buscó exculpar a su partido.

“Como una muestra más de su falta de talento político y de liderazgo del presidente del partido, el senador Latorre ha sido errático, ha sido cambiante, y además a faltado a la verdad”, señaló.

“No fue él, sino que fui yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, agregó la parlamentaria, quien ratificó que pese a la polémica seguirá militando en el partido.