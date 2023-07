¿Murió Twitter? Por nuevas restricciones le ‘dan palo’ a Elon Musk en su propia red social

Las nuevas restricciones a Twitter han causado un revuelo en las redes sociales que ha sido incontenible durante este sábado 1 de julio. El propio Elon Musk anunció por medio de su cuenta de Twitter las nuevas políticas y muchos consideran que con los cambios que se han implementado en esta red social, el hombre le está poniendo una lápida encima.

Elon Musk hizo el anuncio por medio de su propia red social y este tiene que ver con la cantidad de trinos que podrá usted leer en Twitter a diario dependiendo de la clasificación en la que esté.

Las nuevas restricciones de Twitter

Musk anunció por medio de sus redes sociales que las nuevas restricciones se darán con el objetivo de “abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

Según dice el dueño de la red social, estos cambios se implementan de forma temporal, puesto que próximamente habrían más reformas con respecto al límite de trinos.

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día

Cuentas no verificadas están limitadas a leer 600 publicaciones/día

Nuevas cuentas no verificadas están limitadas a leer 300/día

Además, el magnate escribió también que “los límites de tasa aumentarán pronto a 8000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados”.

Críticas a Twitter y Elon Musk por nuevas restricciones

En su propia red social a Elon Musk lo están criticando por cuenta de las nuevas políticas que está implementando. Incluso, los usuarios de la red social han hecho tendencia en Colombia el hashtag #MurióTwitter.

“Los límites de tasa aumentarán pronto a 8000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados”, “Elon compró esta red social y se cae casi todos los meses, inventó actualizaciones innecesarias y limitó la cantidad de tuits que podes ver por día. Murió Twitter”, “Murió twitter, 600 son los tweets que te leo a la mañana cuando estoy aburrida, ahora no se que voy hacer con mi vida seguro que AGARRAR UNA PALA”, con varios de los comentarios al respecto de esta tendencia.