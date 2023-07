La tensa confrontación entre Gonzalo Ramírez e Iván Moreira que desató la furia del senador: “Por eso no he aceptado ir a matinales…”

En un tenso intercambio televisivo, el periodista Gonzalo Ramírez emplazó al senador Iván Moreira de la UDI. Durante la entrevista transmitida en vivo, Ramírez cuestionó al parlamentario sobre su situación legal y las diferencias entre su caso y otros escándalos de financiamiento irregular.

“Me llama la atención que él haga una distinción en su relato. Él dice que ‘esta no es plata privada, es plata de todos los chilenos’. Él tuvo problemas con el financiamiento de campaña, él reconoció que había pedido el raspado de la olla, por eso lo quiero escuchar. ¿Este caso es más malo de lo que usted hizo porque es plata pública? Esa es la distinción que está haciendo usted”, partió señalando el periodista.

Las palabras de Ramírez no pasaron desapercibidas para Moreira, quien se mostró visiblemente molesto por el análisis de Ramírez. El senador respondió airadamente: “No hago ninguna distinción. No me voy a callar al ver las cosas que están sucediendo en el país porque yo haya pecado”, afirmó.

“Y no me corten, porque tengo derecho a defenderme. Con su pregunta usted me está poniendo en duda a mí”, añadió el parlamentario.

La tensión se hizo más evidente cuando Moreira expresó su indignación por la pregunta planteada por Ramírez, asegurando que esperaba ese tipo de cuestionamientos. “Se lo voy a explicar: yo, Iván Moreira... Yo sabía que me iban a hacer esta pregunta, por eso no he aceptado ir a los matinales, para que no salgan las preguntas como la suya. Producción no me cumplió, porque se creen que porque yo tuve un problema me quieren comparar”, acusó el senador.

Moreira defendió su trayectoria política, afirmando que “en estos 30 años el único que ha dicho la verdad soy yo, y todos los partidos financiaban sus campañas con boletas a honorarios”.

Además argumentó que ya había enfrentado los tribunales de justicia y corregido sus errores: “Me sometí a los tribunales de justicia y un juez me dio una salida alternativa (...) pagué los impuestos y no cometí ningún delito. Sí cometí un error y una falta de ética como toda la política chilena. Y no por eso yo me voy a quedar callado”.

En su defensa, Ramírez le aclaró que “mi pregunta yo no la estoy haciendo con una intención en particular”.

Sin embargo, el senador no permitió que terminara: “¡Qué raro Gonzalo que te quieras lucir conmigo!, porque a tu programa he ido muchas veces. Y cuando tuve que dar la cara la di. Y no me trates de comparar con los que están robando la plata de todos los chilenos. La pregunta fue una afirmación”, acusó el senador.

Ante la defensa de Moreira, Ramírez trató de aclarar su posición, explicando que su pregunta no tenía una intención en particular. “No me caracterizo por tratar de lucirme, estoy tratando de hacer una pregunta por lo que usted dijo. ¿Para usted esto es distinto o es más grave que lo del pasado? Ese es mi punto”, le señaló el periodista.

“Por supuesto, porque los involucrados son todos y le mintieron al país”, concluyó el político.