Directora del ISL presenta seguro para trabajadores a honorarios que les permite acceder a servicios de salud y otras prestaciones económicas

Desde este 1 de julio, aproximadamente medio millón de trabajadores están protegidos con el Seguro Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que administra el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Así, la entidad dirigida por la ingeniera Aída Chacón, cumple con la ley N° 21.133, del 2 de febrero de 2019, que estableció un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a quienes dan boleta a los regímenes de Protección Social, entre ellos, el mencionado seguro cuya generación tiene un principio solidario.

Un beneficio para los trabajadores a honorarios

Según el primer informe de la Tesorería General de la República, 491.447 trabajadores quedarán adheridos al ISL a partir de la fecha citada, y hasta el próximo 30 de junio de 2024. De ellos, 171.918 son nuevos y 319.529 se mantienen protegidos desde el período previo.

Se trata de trabajadores a honorarios que realizaron su declaración de impuestos en el marco de la Operación Renta 2023, a quienes el Servicio de Impuestos Internos (SII) les realizó alguna retención, en la cual está incluida la que corresponde al seguro, según la ley N° 16.744, y no se encuentren adheridos a una mutualidad privada.

Con ese pago ejercen su derecho a los regímenes previsionales, entre ellos, las prestaciones del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente la cobertura en caso de accidente del trabajo, trayecto o enfermedad profesional, desde julio de 2023 a junio de 2024.

Cabe destacar que al estar adherido a ISL los también denominados trabajadores independientes están cubiertos por el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que cubre prestaciones preventivas, médicas y económicas en caso de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales.

Los beneficios del seguro administrado por el ISL

Para ello, en caso de sufrir alguno de los problemas contemplados en la ley, quienes dan boleta y están adheridos al ISL, cuentan con las atenciones garantizadas en forma gratuita para prestadores médicos y asistencia técnica en todo el país, con profesionales médicos y sicólogos y de todo el ámbito de la salud y protección social en una vasta red nacional.

“El Seguro contra accidentes y enfermedades laborales es un derecho y la ley que el ISL vela es de las más importantes para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Gracias a ella, y a su carácter solidario, se garantiza que serán atendidos si sufren un accidente y que sus familias recibirán los apoyos socio-económicos. Al incorporar al ejercicio de este derecho a los trabajadores que dan boleta, se hace también justicia y en nuestro país todos quienes aportan con su fuerza laboral, están protegidos. El Instituto de Seguridad Laboral hace posible esto desde el Estado”, sostuvo la directora del ISL, quien enfatizó en la necesidad que la “gente se informe” para poder hacer efectivo un seguro que no sólo asiste a los trabajadores en temas de salud.

“A nosotros lo que nos interesa es que la gente se informe, que nos llame, que visiten nuestra página web , que cuando les enviemos un correo lo lean. Si todos tuvieran acceso a esta información, todo el mundo usaría el seguro, porque en realidad, no tiene ninguna dificultad (de utilizarlo)”, sostuvo la autoridad pública.

“No sólo es un beneficio de salud. También hay beneficios económicos, una persona que tiene una licencia médica, se accidenta, el médico le da licencia, se le paga una licencia médica laboral, que no tiene la carencia de los tres días. Las licencias laborales actúan desde el día uno. Y en este caso, las pagamos nosotros (ISL). Les pagamos lo que es todo lo que corresponde a los pagos de los derechos sociales, que también van involucrados ahí, y además, pagamos las pensiones si fuese el caso, cuando los trabajadores lamentablemente fallecen”, agrega Chacón, que enfatiza en los demás beneficios que tiene el seguro para los trabajadores a honorarios.

“También se pagan las pensiones de orfandad, respectiva, a los hijos que están estudiando, hasta los 24 años, como dice la ley; y también nosotros tenemos otros beneficios que también los dice la ley, y que son la reeducación laboral de un trabajador que ya no puede realizar la labor que realizaba antes porque tiene una enfermedad que se lo prohíbe, por ejemplo, un gásfiter que tiene un problema de lesión a la rodilla, y no se va a poder arrodillar más, o una violinista que nosotros tuvimos que tuvo una tendinitis y no pudo seguir tocando el violín. En esos casos, se les entrega reeducación laboral, y en su caso, ella pudo estudiar leyes porque no podía realizar su labor anterior de violinista. Eso es importante que la gente sepa, que este seguro tiene la prestación de salud, la prestación económica que es inmediata, pero también tiene otras prestaciones que son la reeducación y la readecuación domiciliaria cuando se necesario. Es una ley bien completa”, explicó la autoridad.

Bajo Imacec de mayo suma problemas a la Reforma Tributaria

Algunas cifras

El 19,9% del total de la población ocupada en Chile corresponde a trabajadores independientes por cuenta propia, y de los protegidos por ISL, un 41,2% son independientes (obligatorios + voluntarios).

La mayor concentración de independientes se encuentra en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío (60%).

Los rubros que concentran la mayor masa de independientes son: “Otras actividades de servicio”; “Actividades de la atención de la salud humana y de asistencia social” y “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (más del 80%).

El año 2022, el 72% de las denuncias fue por accidentes de trabajo, 15% de trayecto y 13% por enfermedades profesionales.

Resulta relevante que se observa una relación directa entre el número de denuncias y preponderancia de rubros con mayor masa laboral de independientes, al igual que por región.

El 60% de las denuncias correspondió a trabajadoras independientes de género femenino.

El promedio de días pedidos por Subsidio Incapacidad Laboral (SIL) de trabajadores independientes fue de 13,3 días.