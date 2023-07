Si la humanidad se extinguiera, ¿cómo se vería la Tierra? Lo responde un experto urbanístico

Durante la pandemia del COVID-19, las ciudades experimentaron una desolación tremenda, nunca antes vista. La humanidad, encerrada en sus hogares, dejó el espacio abierto para la naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si finalmente se extinguiera? ¿Cómo se vería la Tierra?

Esta duda la respondió Carlton Basmajian, profesor asociado de Planificación Comunitaria y Regional, y de Diseño Urbano. Basmajian pertenece a la Universidad Estatal de Iowa y escribió un artículo para The Conversation, como parte de la serie Curious Kids.

De acuerdo con el experto, lo primero que se notaría no sería con los ojos, sino con los oídos. “El mundo estaría en silencio. Y te darías cuenta de cuánto ruido hace la gente”, afirma.

El cielo se vería más limpio, debido a la falta de smog por los vehículos y las industrias.

Si el escenario luce atractivo, sin ruido ni contaminación, luego las cosas se harán simplemente terroríficas.

No habrá agua, ya que los sistemas requieren de un bombeo constante. Tampoco habrá electricidad, porque las centrales no contarían con mantenimiento.

Las hierbas crecerán sin freno, aparecerán animales en las ciudades, desde los más pequeños hasta muchos más grandes.

¿Qué ocurriría con las construcciones si la humanidad se extinguiera?

La Tierra sin humanidad Según la Inteligencia Artificial

Todas las construcciones mantendrán el mismo aspecto por décadas, quizás siglos, pero comenzarán a agrietarse con el paso del tiempo. Incluso, de haber sismos, se acelerará su destrucción.

Sin la labor humana, se irán oxidando los puentes hechos con metal, pero los de cemento durarán más.

La Tierra sin humanidad Según la Inteligencia Artificial

“La repentina desaparición de la humanidad”, señala el profesor Basmajian, “revelaría algo sobre la forma en que tratamos a la Tierra. (Pero) también nos mostraría que el mundo que tenemos hoy no puede sobrevivir sin nosotros, y que nosotros no podemos sobrevivir si no nos preocupamos por él”.

“Para que siga funcionando, la civilización, como cualquier otra cosa, requiere un mantenimiento constante”, cierra el experto urbanístico. Y para esto se necesita a la humanidad.