A lo Let it be: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha a The Beatles en YouTube

YouTube Charts arrojó una interesante información: Santiago fue la segunda ciudad de todo el mundo en escuchar más a The Beatles en esta plataforma. La capital nacional fue solamente superada por Ciudad de México.

Santiago sumó 13.4 millones de visualizaciones, mientras que Ciudad de México 29.8 millones.

Luego le siguen: Los Ángeles, Lima y Londres 9.62 millones.

Esta información justamente se da a conocer un 6 de julio, día en que se celebra en todo el planeta el Día Internacional de The Beatles.

El origen de este día se remonta a 1957, cuando en esta fecha se habrían conocido John Lennon y Paul McCartney.

Además se reveló la lista de las canciones más escuchadas en YouTube de este cuarteto:

1. Hey Jude

2. Don’t let me down

3. Here comes the sun.

4. Let it be

5. Come together

6. Yesterday

7. Help!

8. Something

9. A day in the life

10. Strawberry fields forever