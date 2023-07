La metamorfosis de Greta Thunberg a los 20 años: de la pancarta de “Friday for future” a la desobediencia pasiva a la policía

La retraída y encantadora Greta Thunberg que estrenó sus protestas ambientalistas con un cartón escrito a mano frente al Parlamento sueco hace 5 años, definitivamente está iniciando una nueva etapa de su lucha pacífica contra el cambio climático. Y ello se refleja no sólo en sus estrategias para dar impulso al movimiento “Friday for future”, sino también en la forma que maneja su liderazgo a los 20 años frente a las demandas de quienes la siguen y los cuestionamientos de aquellos que afecta con su discurso.

Esta semana, por ejemplo, la fiscalía sueca la acusó formalmente de “desobediencia a la policía”, durante una protesta realizada en la ciudad de Malmöe el mes pasado. Greta fue detenida junto a otros manifestantes tras interrumpir el tráfico en la terminal petrolera de ese importante puerto el 19 de junio.

Un comunicado de la fiscalía detalló que la joven “fue acusada de desobediencia porque se negó a cumplir las órdenes policiales de abandonar el lugar” durante la protesta, según precisó la portavoz judicial Annika Collin. Mientras tanto, la fiscal Charlotte Ottosen explicó a la prensa que el delito de desobediencia “suele castigarse con multas”.

Una lideresa ambiental con tono político

A despecho de que Greta inspiró un movimiento mundial de jóvenes que exigen mayores esfuerzos para luchar contra el cambio climático, su acción actual no parece exenta de definiciones políticas. Por ejemplo, el jueves pasado se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y personalidades europeas que están gestando una agrupación para ocuparse de los daños provocados por la invasión rusa a ese país.

Luego de ello, Thunberg declaró que las fuerzas rusas “apuntan deliberadamente al ambiente y la subsistencia y hogares de la gente. Y con ello destruyen vidas. Porque, después de todo, se trata de la gente”.

Como sea, en la práctica Greta inició un nuevo ciclo de su vida luego de graduarse de la escuela secundaria. La hija de una cantante lírica y un actor declaró en su entorno de Estocolmo que, debido a que ya no será una estudiante, sus futuras actividades de los viernes “técnicamente” no serán para ir a la escuela, como hasta ahora. A través de un tuit prometió seguir protestando y recordó que “la lucha recién comienza. Nos estamos acercando rápidamente a posibles puntos de inflexión ecológicos y climáticos no lineales más allá de nuestro control”.