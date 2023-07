Mónica Rincón vivió tenso momento con diputado Alessandri tras recordarle su justificación al Golpe Militar: “Sabe lo que implica”

La periodista Mónica Rincón y el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, vivieron anoche un tenso encuentro luego que una de las conductoras del programa “Tolerancia Cero” le recordara al parlamentario sus últimas declaraciones, en las que justificó el Golpe Militar en contra del gobierno de Salvador Allende.

El diputado Alessandri había causado polémica la semana pasada al insistir, en conversación con radio Futuro, en que el golpe de Estado propiciado por las Fuerzas Armadas había sido justificado debido a que Chile iba “por un camino muy peligroso”.

Los cuestionamientos de Mónica Rincón

“El gobierno de Allende se estaba saltando la Constitución. Yo justifico el Golpe Militar. Me habría gustado que fuera un gobierno autoritario muy corto, que se hubiese reestablecido la democracia rápido, pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país”, fueron las declaraciones que Rincón le recordó a Alessandri en el panel del programa de análisis político de CNN Chile, y que, a su parecer, resultaron poco afortunadas debido a que “nunca la violencia es la forma de salir de una crisis política”.

“No estoy justificando, ni defendiendo el gobierno de Allende. Le estoy preguntando a usted. Que un diputado de la República no sea parte de un consenso, de que la violencia no es la forma de salir de una crisis política, porque usted dice: ‘Yo justifico el golpe de Estado’. Usted sabe, a menos que nombre un golpe de Estado que venga sin violaciones a los Derechos Humanos. Yo no conozco ninguno en el mundo”, inició la periodista, ante la tensa mirada de su entrevistado.

“Usted sabe lo que implica un Golpe de Estado, y hemos hablado tanto de violencia en estos últimos años”, prosiguió Rincón, quien cuestionó a Alessandri que en su calidad de autoridad pública realizara unas declaraciones que no propiciaran la paz social en el país.

“Pauteada por su hermana”: Cibernauta provocó categórica respuesta de Mónica Rincón

Gonzalo Winter y la inesperada frase que descolocó a Iván Núñez en 24 Horas: “No permitan que esa derecha...”

“¿No debiera ser usted alguien que dijera ‘me parece pésimo el gobierno de Allende”, y eso lo entendería, que ‘hizo tal y tal cosa, se saltó tal y tal norma’, pero nunca, como hicieron hace 10 años, Hernán Larraín Matte y otros, que dijeron, más allá de la visión muy crítica respecto del gobierno de Allende. Nunca la violencia es la forma de salir de una crisis política”, concluyó la conductora de “Tolerancia Cero”.

Respecto del cuestionamiento de la periodista, el diputado reconoció en que “por supuesto que la violencia es el peor camino”.