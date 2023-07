“No me quise ir porque quiero que todo se aclare”: dueño de departamentos del “edificio maldito” rechaza ser responsable por muertes en inmueble

Miguel Jiménez, empresario inmobiliario, y dueño de varios departamentos en el conocido “edificio maldito”, ubicado en la esquina de calles Huérfanos y Amunátegui, descartó tener responsabilidad en las variadas muertes e irregularidades ocurridas en la última década en el recinto.

Jiménez es el presidente del comité del edificio enclavado en el centro de la capital, al que llegó en 2016 luego de invertir en la compra de algunos departamentos, sin embargo, y en conversación con la hora.cl, aclara que poco o nada tiene que ver en los hechos de sangre ocurridos en el interior del inmueble, y que tanto arrendatarios como otros dueños de propiedades le han reclamado.

Ajeno al crimen en su edificio

“Traté de suicidarme, caí en una depresión que aún estoy tratando, mi familia también está mal, mi esposa está con una grave depresión y mis hijos viven con el miedo que nos pase algo, que a mí me pase algo”, reconoce Jiménez, quien comparte las funciones administrativas del recinto con otros miembros del comité de propietarios.

Precisamente con tres personajes de este comité -con quienes se mantiene en litigio judicial-, es que el inversor inmobiliario asegura en el medio nacional haber comenzado sus problemas de “acusaciones falsas” por la “mala gestión que existe desde hace ya un tiempo en el lugar”.

“Siempre he tenido convicciones y el capital humano que más tengo es la fuerza, porque vengo de menos a más, no nací en una cuna de oro y eso me ha dado la fuerza, porque desde mi niñez que lucho y que he vivido episodios fuertes, pero nunca algo tan duro como esto, que no solo me ha marcado a mí, también a mis seres queridos y eso me duele”, cuenta Jiménez, quien a pesar de los problemas y la mala imagen que pesa sobre sus hombros, nunca ha pensado en dejar la propiedad.

“No me quise ir de este edificio porque quiero hacer justicia, porque quiero que todo se aclare y no tengo que arrancar de un lugar que quiero y que no hice nada, la gente es testigo. En pandemia yo estuve acá, apoyé a todos quienes viven en este edificio, a quienes trabajan en este edificio y muchos están agradecidos de eso, pero llegaron los nuevos integrantes del comité y todo el trabajo se cayó, y comenzaron los problemas, como la mala gestión económica y el trato con las personas”, agregó Jiménez, quien enfatiza que su decisión cuenta con el total respaldo de su familia.