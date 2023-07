Letras, sexo, política y exilio: la “insoportable levedad” de ser Milan Kundera (hasta la muerte)...

La muerte a los 94 años del novelista, dramaturgo, ensayista y poeta checo, Milan Kundera, enlutó al mundo intelectual europeo y a los millones de seguidores que en 1984 conquistó sin fronteras con su obra maestra, “La insoportable levedad del ser”, que aborda las dudas existenciales de un hombre sobre la vida en pareja, con sus conflictos sexuales y afectivos . En general, la creación de Kundera matiza temas de amor, política, exilio, así como de introspección y “La insoportable…” se inicia con una escena en que los tanques soviéticos avanzan en la invasión de Praga en 1968, y desde donde se exilió después a Francia tras perder su empleo como profesor de cine y su mujer su trabajo en televisión.

Su padre era músico y su madre secretaria del Conservatorio. Milan adscribe desde joven al Partido Comunista y publica odas a los héroes del pueblo , recibe galardones como un intelectual del régimen, del que se va distanciando paulatinamente hasta ser expulsado del PC y convertirse en un crítico disidente que satirizaba el totalitarismo desde su exilio en Francia.

Su postura política cambió su vida, aunque estuvo marcado largo tiempo por una supuesta denuncia contra otro escritor –que fue encarcelado- durante su juventud en la Praga estalinista. Sin embargo, el tiempo le devolvió la nacionalidad que le había quitado su patria y, al final de su vida, se reconcilió con la República Checa, donde se le concedió el Premio Nacional de Literatura en 2008 y en 2021 el Premio Kafka.

Sin patria ni memoria

“Si alguien me hubiera dicho de chico ‘algún día verás tu nación desvanecerse del mundo’, lo habría considerado una tontería, algo que no podía concebir. Un hombre sabe que es mortal, pero da por sentado que su nación posee una especie de vida eterna”, confesó el escritor al New York Times en 1985 reflejando el dolor que le causó la expatriación voluntaria.

“Milan Kundera era un escritor capaz de llegar a generaciones de lectores en todos los continentes con su obra y adquiritió fama mundial”, tuiteó el primer ministro checo Petr Fiala. “Y deja no sólo una notable obra de ficción, sino también una importante obra ensayística”.

Sus últimas obras, escritas en francés, nunca se tradujeron al checo. “La insoportable…”, fue llevada al cine en 1988 y no se publicó en República Checa hasta 2006, 17 años después de la Revolución de Terciopelo, el proceso que acabó con el régimen abriendo el camino a la democracia.

En el “Arte de la Novela”, Kundera se autodefine: ¿Usted es de izquierdas o de derechas? Ni lo uno ni lo otro. Soy novelista, se responde. En sus últimos días, Kundera prohibió que sus libros se digitalizara n y, según sus cercanos, de a poco el genio fue desapareciendo entre las brumas de su memoria maltrecha…