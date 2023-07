No encuentran pistas ni ADN en la cocaína aparecida en la Casa Blanca

Reina el misterio e incertidumbre entre autoridades estadounidense ante la poco y casi nula información recabada en varias investigaciones para determinar de una vez por todas la verdadera procedencia y responsables de la pequeña bolsa de cocaína que apareció en los últimos días en la Casa Blanca.

En las últimas horas de este jueves 13 de julio, se conoció gracias a The Associated Press, basado en un resumen del Servicio Secreto, que luego de un sofisticado análisis del laboratorio criminal del FBI, además de varios análisis en las imágenes de vigilancia del área, no se ha podido identificaron a ningún sospechoso.

La Casa Blanca, Estados Unidos. Imagen: captura de pantalla

Sin pistas ni culpables

El pasado 2 de julio, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, encontraron durante una redada de rutina el polvo blanco en un vestíbulo del ala oeste muy transitado de la Casa Blanca, mismo lugar donde el personal entra y sale y los grupos de turistas se reúnen para dejar sus teléfonos y otras pertenencias.

No tardaron muchas horas para determinar que finalmente el contenido dentro de la bolsa era cocaína y desde entonces las autoridades insisten mediante varias investigaciones en determinar quién es el responsable de dicha droga aparecida en la casa de gobierno, considerado por muchos especialistas como el edificio más seguro del mundo.

“Sin evidencia física, la investigación no podrá identificar a una persona de interés entre los cientos de personas que pasaron por el vestíbulo donde se descubrió la cocaína”, dijeron funcionarios del Servicio Secreto en el resumen. Cabe destacar que para el momento el presidente Joe Biden no se encontraba en el lugar, ya que estaba en Camp David con miembros de su familia durante el fin de semana festivo por el Día de la Independencia.

La Casa Blanca fue evacuado como medida de precaución y acudieron rápidamente al departamento de bomberos para analizar la sustancia en el lugar para determinar si era peligrosa, resultando sin riesgo biológico pero positiva para cocaína.