Evelyn Matthei condiciona apoyo a arreglos en Plaza Italia a que Gobierno no haga una “conmemoración que trate de idealizar lo del 18-O”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, advirtió al Gobierno de Gabriel Boric que como jefa comunal rechazará cualquier tipo de hito conmemorativo que la autoridad de Estado haga en favor del Estallido Social en los trabajos de remodelación del sector de Plaza Italia.

Los dichos de la autoridad municipal los publicó en sus redes sociales y en una entrevista con emol.com, donde aseveró que “no voy a aceptar de ninguna manera algún tipo de hito de conmemoración que trate de idealizar lo del 18 de octubre”.

La respuesta de Matthei llegó luego de conocer las declaraciones que este fin de semana ofreció la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto de los trabajos de remodelación acordados entre las autoridades estatales y municipales para el nuevo trazado que habrá en el eje Alameda-Providencia, y en las que la militante PPD aseguró que pretenden realizar algún hito conmemorativo al 18-O en la estación de Metro Baquedano.

La advertencia de Evelyn Matthei

“Reconocer y hacer memoria de lo que ahí pasó, y con las organizaciones que todo este tiempo han estado buscando que ese lugar reconozca también que aquí pasaron episodios de nuestra historia que no es bueno olvidar”, afirmó la ministra, cuyos dichos fueron cuestionados por Matthei.

“No pueden hacer nada para unir, mirando el mañana. Su única fórmula es dividir, hablar del pasado, sin reconocer jamás errores propios. Estamos dispuestos como @muniprovi a alcanzar acuerdos, pero no para gustitos ideológicos que no ayudan en nada a construir un mejor futuro”, avisó la alcaldesa en una publicación de su Instagram, postura que refrendó en emol.com, donde si bien reconoció el acuerdo con las autoridades de Gobierno para “un diseño que nos parece bastante bien”, alertó que de aprobarse algún homenaje a los hechos ocurridos en el estallido social, ella no las aprobará como autoridad comunal de Providencia.

Evelyn Matthei criticó la idea del Gobierno de hacer un homenaje a los hechos ocurridos el 18-O en el nuevo trazado de la Plaza Italia Fuente: Instagram @evelynmatthei.

“(Se logró la) disposición de llegar a un diseño que a nosotros nos parece bastante bien, que respeta la plaza, la plaza queda prácticamente intacta, que genera mucho verde, que une los tres parques y disminuye fuertemente el número de pistas vehiculares”, indicó Matthei, quien explicó que lo que aún falta por definir es el elemento que se pondrá en el centro de la plaza. “A mí me encantaría que volviera, obviamente, el general Baquedano”, puntualizó.

“No voy a aceptar de ninguna manera algún tipo de hito de conmemoración que trate de idealizar lo del 18 de octubre, de ninguna manera (...) quiero ser muy clara: todas esas zonas pertenecen a Providencia; y, por lo tanto, no se puede hacer nada sin nuestro visto bueno”, agregó.

Evelyn Matthei lanzó dura crítica contra Jackson: “Está quemado... Su partido ha mostrado ser un asco”

Evelyn Matthei tras violento asalto a alcalde de Zapallar: “Quizás es necesario empezar a hablar de la pena de muerte”