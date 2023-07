Mineduc no logra detener el paro de profesores

No ha habido humo blanco tras las múltiples conversaciones entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Son ocho las peticiones que hace el Magisterio, las que han tenido respuestas positivas desde el Gobierno, pero no en los plazos pedidos.

El petitorio del CPC incluye la reparación de la deuda histórica; el pago de los bonos de retiro atrasados; cambios profundos a la Jornada Escolar Completa; término de lo que llaman el agobio laboral docente, que incluye al menos revisar la Evaluación Docente; pago de la mención a los maestros diferenciales y educadoras de párvulo; término de la violencia en el sistema escolar; modificar el sistema de financiamiento del sistema público, que ha retrasado el pago de sueldos, y redefinir los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien ha llevado las conversaciones, indica que “la carta enviada al Magisterio contiene los avances y respuestas a cada uno de los puntos planteados, dando cuenta de importantes medidas en materia de convivencia y violencia escolar, de fortalecimiento de la Educación Pública, y la realización de un congreso pedagógico y curricular junto a las comunidades educativas”.

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señala que efectivamente hay respuestas desde el Mineduc, “pero debe fijar parámetros claros y tiempos concretos respecto de cuándo se va a dar solución a los problemas. No podemos continuar con divagaciones, con respuestas que hablan de que en el futuro se verá cómo avanzar. No le dan sentido de urgencia ni tampoco temporalidad concreta”.

La subsecretaria Arratia detalla que sí se expusieron medidas concretas: “Reafirmamos los compromisos del Presidente Gabriel Boric en materia de deuda histórica, avances en la tramitación del proyecto de ley que unifica la evaluación docente, acciones tendientes a disminuir el agobio laboral y la reafirmación del compromiso de proponer un nuevo sistema de financiamiento, avances significativos en el pago de bonos de incentivo al retiro y una serie de otras acciones”.

“En ninguno de los casos que hemos planteado ha habido por parte del Ministerio respuestas que den cuenta efectivamente de lo que estamos pidiendo y no solo generalidades”, agrega Díaz.

Aunque se están llevando a cabo reuniones del Magisterio en todo Chile para ver detalles, sí está definido que el paro se llevará a cabo el miércoles 26 de julio y que ese día habría además marchas y manifestaciones en diferentes ciudades. Además, el CPC ha indicado que se trata de una “movilización ascendente”, o sea, que si hay un segundo paro, será de 48 horas, y si los desacuerdos siguen, habrá uno indefinido, en agosto.

Dos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados manifiestan su posición. Stephan Schubert (Rep.) comenta que “es lamentable. El ministro maneja la cartera de manera tal que hasta el Colegio de Profesores está en contra de su gestión por las promesas incumplidas. Como siempre, los que pierden son los niños y la educación”.

Su par Juan Santana (PS) añade que “acá no hay que dramatizar. Los profesores legítimamente realizarán un paro, porque consideran que parte de sus demandas no han sido abordadas y eso, en este caso, incide en el aprendizaje. Espero que esta movilización decante en un trabajo conjunto entre autoridades y docentes y que no escalen las diferencias”.