“Crucifican” al náufrago que sobrevivió por regalar a la perrita que lo salvó: ¿por qué la dejó?

Tim Shaddock, de 51 años, volvió a nacer el pasado 12 de julio cuando fue rescatado de las aguas del océano Pacífico tras pasar casi tres meses a la deriva cuando su barco se dañó tras una fuerte tormenta durante su viaje desde México hacia la Polinesia francesa. No estaba solo, la perrita Bella, que la rescató durante su visita a tierras aztecas, lo mantuvo con vida.

Fueron los tripulantes del barco atunero mexicano María Delia, acompañado de un helicóptero, quienes se percataron del naufragio. No daban crédito a lo que estaban viendo, mientras que Tim recibió la señal que la noche anterior le había pedido a Dios, pues ya no deseaba vivir más. De no llegar ese día el barco a su rescate hubieran muerto, pues se acercó una fuerte tormenta que no resistirían.

Bella fue quien recibió a sus rescatistas. Ella solo presentó una herida por unos de sus costados y fue atendida por el pescador Genaro Rosales, con quien inmediatamente hizo una conexión inigualable, que ahora los unirá aún más, pues él es su nuevo dueño.

Tim recató a la perrita mestiza durante una excursión, trató de conseguirle un hogar, pero como no lo logró, zarpó con ella. Él contó a los medios de comunicación que se sentía culpable de hacerla vivir esa experiencia, razón por la que cuando pescaba o cazaba a las aves, la mayor porción de carne se le daba. Se aferró a ella durante estos duros 90 días pedido en el Pacífico oriental.

Sin embargo, no pudo llevarse hasta su hogar en Australia, pues las medidas sanitarias para el ingreso de animales y alimentos a la isla es muy riguroso. El diario español El País explicó que, para la importación de perros a la Australia, estos deben pasar unos 10 días en cuarentena mientras se le realizan varias pruebas. Si no se conoce alguna información sobre el can, pues el periodo de aislamiento es mayor e, incluso, puede exportado o se le aplique la eutanasia.

“La embajada australiana realmente tomó la decisión por mí. Estaba pensando sobre ellos, pero Australia es un lugar muy duro, es una isla con leyes muy estrictas. (...) Sí ella tiene ahora un nuevo papá. Estoy tan agradecido, que la ha cuidado tan bien. Ella es una chica mexicana y estoy muy agradecido que ella se pueda quedar aquí en México”, dijo el propio Shaddock.

Por eso, Genaro, de 48 años, se la llevará a vivir con él en su casa en Mazatlán. Él tiene 13 años como pescador y cuatro años laborando para la empresa propietaria del barco rescatista. Los dos tienen una conexión especial, ya que fue Rosales quien curó sus heridas: “Está sana y feliz y aquí estamos para cuidarla y darle el trato que se merece”, aseveró el nuevo papá de Bella.

Tim regresará nuevamente a México para visitar a Bella y a iniciar un proyecto junto a la empresa atunera porque desea escribir un libro sobre su desdichada aventura con final feliz y milagroso.