Boric emplaza a la UDI: “¿Cómo se atreven?”

La continuidad del ministro Giorgio Jackson se ha tomado parte de la discusión política, pero fue la decisión de la UDI de restarse de la mesa de conversaciones de la reforma de pensiones lo que ha generado mayor polémica. Del tema habló ayer el Presidente Gabriel Boric, recién bajándose del avión que lo trajo de su gira a Europa.

“Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete’. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre?”, dijo con fuerza el Mandatario durante una actividad en la inauguración de Parque Mapocho.

“Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirlas a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y que haya algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara no se sientan en la mesa a conversar? ¿Qué es más importante?, les pregunto”, agregó Boric.

Respondió a sus palabras el diputado Jorge Alessandri (UDI): “Nosotros aprovechamos sus palabras para emplazar de vuelta al Presidente de la República que nos ha dado esta posibilidad, dentro del diálogo político, y lo llamamos a decirnos un solo problema que este Gobierno haya solucionado, uno”. Respecto de la figura de Giorgio Jackson, Alessandri insistió en que “el ministro va a venir al Congreso y se va a encontrar, no con la UDI, se va a encontrar con el senador Castro, con el senador De Urresti, con el senador Espinoza, y no va a poder tramitar nada. Ese ministro le deja de servir a la República y al Presidente”.

Pese a la insistencia del gremialismo, el rechazo a la idea de dejar la mesa de diálogo no sólo ha llegado desde el Gobierno y el propio Boric, el resto de la derecha no está de acuerdo con la medida de la UDI.

El diputado José Carlos Meza (Rep.) dijo que “si los republicanos participamos o no de conversaciones con el Gobierno no es por la presencia o ausencia de un ministro, sino porque se nos convoca de buena fe. Y condicionar es un error por parte de cualquier partido, porque si Jackson se va, ¿van a volver y negociar cualquier cosa?”.

El diputado Andrés Celis (RN) agregó que “la UDI se equivoca rotundamente y creo que Renovación Nacional no puede ni debe sumarse a ese chantaje que lo único que hace es no querer avanzar”.

Mientras, la idea de una acusación constitucional contra el ministro Jackson que ha propuesto el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) también está a la espera de mayor apoyo de los partidos de Chile Vamos. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) indicó que “esperaremos conocer y revisar todos los antecedentes”, a la vez que Juan Manuel Fuenzalida (UDI) añadió que “hay que guardar las acusaciones constitucionales para hechos graves”, aunque el diputado Celis (RN) manifestó que “si la AC prospera yo le recomiendo al ministro Jackson que renuncie, porque no tengo duda de que la acusación va a ser aprobada en la Cámara y en el Senado”.

Jackson espera que sus acusadores “se retracten”

Una larga discusión entre los diputados hubo para ver si el invitado a la Comisión de Desarrollo Social, el ministro de la misma cartera, Giorgio Jackson, hablaría o no sobre el robo de computadores y caja fuerte de la semana pasada. Finalmente, el jefe de cartera respondió las consultas de la presidenta de la instancia, Marlene Pérez, de la UDI, el partido que acusó a Jackson de delitos en los últimos días y pidió su salida, mientras que desde un extremo de la mesa Daniel Melo (PS) llamaba a que no hubiera “un aprovechamiento político de la visita del ministro Jackson”.

En medio de la cita y también al terminar, a la prensa, Jackson envió un mensaje a los diputados de la UDI que lo han acusado. “El tiempo dará lugar a la verdad y hará que las personas que generaron calumnias se retracten y, eventualmente, den disculpas públicas por el daño que se ha hecho”, expresó Jackson, quien dejó entrever que no tenía mayores intenciones de interponer acciones legales, aunque insistió en que espera disculpas públicas.

Fue el ambiente en que se recibió al jefe de Desarrollo Social en el Congreso, que no tuvo problemas para aclarar los horarios en que se enteró del robo, pues se le indicaba que no había sido diligente; relató que funcionarios que trabajan de noche y personal de aseo fueron los que se percataron de la situación anómala y detalló que todos los documentos que iban en la caja fuerte están obsoletos o son recuperables digitalmente y que los computadores no tienen datos sensibles.

A la vez, explicó por qué debió ir dos veces la PDI a respaldar datos al ministerio por la investigación del Caso Convenios. “Los funcionarios de la PDI llegaron con una solicitud amplia y es nuestra misión proteger información sensible, por lo que queríamos conocer cuál era el detalle de lo que se quería acceder, hablamos con el Ministerio Público y así se hizo”, cerró Jackson.