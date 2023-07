Ministra Jeannette Jara desclasificó sorpresivo encuentro con Pinochet cuando tenía 9 años: “Cuando quiso saludarme, me desmayé”

Este miércoles Megaplus estrena un nuevo capítulo de “45 Minutos Con”. Esta vez, Rodrigo Sepúlveda conversó con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien reveló que cuando sólo tenía 9 años se encontró de forma sorpresiva con Augusto Pinochet en 1983.

La ministra se refirió a una actividad conmemorativa por los 10 años de la dictadura. “En los colegios de esa época había brigadier y Cruz Roja, yo formaba parte del segundo grupo, por lo que me tocaba llevar el estandarte. Además, nos pedían usar una escarapela en el uniforme de forma simbólica, pero era todo un tema para mí porque mi padre era un hombre de izquierda y no me lo permitía. Igual era chica, no interpretaba de la misma forma lo que pensaban los adultos”.

En esta línea, contó la situación que vivió cuando el jefe del Ejército se acercó a saludarla. “Cuando quiso saludarme, me desmayé. No sé si por susto, por miedo o por otra cosa. Fue una combinación de factores. Luego de eso, desperté en un departamento sin saber qué había pasado. Fue una locura”.

De igual manera, Jara reflexionó sobre aquel episodio de su infancia. “A pesar de que era muy chica, siento que me alegro de no haber vivido ese momento con alguien tan cruel con los chilenos, o sea, de tener que abrazarlo a la fuerza sólo por el hecho de ser la autoridad en ese momento. Pero por algo pasan las cosas, la vida es sabia”.