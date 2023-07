“Es súper chulo lo que estamos viendo”: José Antonio Neme entregó sus descargos sobre el Caso Lencería

El periodista José Antonio Neme se fue con todo en contra de, Camila Polizzi, quien está en el ojo del huracán después de la filtración de sus supuestos gastos de fondos públicos que se ganó a través de una fundación fantasma de la gobernación regional (Gore) de Biobío.

La excandidata a alcaldesa a Concepción con el apoyo del partido Frente Amplio y Comunes en 2021, cuyos partidos le quitaron le retiraron el patrocinio, se adjudicó un fondo público de $250 millones de pesos de la gobernación para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, de acuerdo a lo consignado por LUN.

Polizzi llegó a poder de estos fondos a través de la Fundación En Ti, la cual contrató al Otec Frumisal para realizar los programas con los que se comprometieron. La Otec es una empresa que tiene como socio al pololo de la implicada, Sebastián Nicolás Polanco, y Matías Godoy, quien fue la persona que denunció estas irregularidades.

Los gastos que fueron rendidos en las boletas de Otec Frumisal, cuyos orígenes están atribuidos a Camila Polizzi y los fondos públicos que ganó con su fundación, van desde idas a restaurantes, compras en tiendas de mall y compra de lencería.

“Es rasca”

Ante este caso que todavía está siendo investigado, el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, entregó sus descargos cuando estaban discutiendo este tema en el panel. Él se refirió a las coaliciones que le prestaron apoyo en un principio durante sus candidaturas fallidas.

“Los partidos políticos, sea cual sea, tienen que hacerse responsables de los nombres que ponen en las papeletas pues. Le hacen una oferta al país que muchas veces llega a rayar en lo ordinario”, partió.

“Si esto se comprueba de que esta señorita ocupó $250 millones de pesos no solamente para enseñarle a la gente a limpiar rejillas, sino que también para comprarse calzones, aparte de ser un delito, es una ordinariez, es súper chulo lo que estamos viendo, es rasca. ¿O me van a decir que no tiene plata para comprarse unos lindos sostenes?”, cerró.