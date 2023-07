¿Cuáles son los nombres más inscritos este 2023 en Chile?: Emma y Mateo lideran el ranking

Elegir el nombre para un recién nacido es toda una responsabilidad. Que no suene mal con el apellido, que no sea motivo de burla, etc. El Registro Civil ahora dio a conocer el listado de los nombres más inscritos en Chile durante lo que va de este 2023, tanto para niños y niñas.

Según la información otorgada por Página 7, Emma es el nombre por el los chilenos más optan al momento de nombrar a las niñas, con 1369 inscripciones.

Luego le siguen Isabella (1261), Sofía (1203), Emilia (1067), Julieta (1028), Trinidad (943), Isidora (863), Josefa (759), Agustina (736) y Amanda (730).

En cuanto a los niños, Mateo es el nombre más inscrito, con 1.638 recién nacidos.

Le siguen Gaspar (1331), Liam (1116), Lucas (1100), Santiago (1076), Benjamín (887), Vicente (854), Agustín (823), Maximiliano (810) y Emiliano (786).