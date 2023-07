La definición del republicano Luis Silva: “A pesar de cometer un delito, todos merecen una mirada humanitaria”

Este lunes 31 de julio se estrena un nuevo capítulo de “45 Minutos Con”. Esta vez, el invitado será el consejero republicano, Luis Silva, que conversará con Juan Manuel Astorga, quien se suma a la conducción del programa de entrevistas de Megaplus.

Durante la conversación, Silva se refirió a la enmienda que propuso el Partido Republicano para liberar a presos mayores de 75 años y compartió su visión sobre los aspectos humanitarios involucrados en esta discusión.

En relación a la enmienda, el republicano compartió su visión sobre el respeto a los derechos humanos. “Está discusión tiene una sola idea, que para mí tiene mucho sentido. En la defensa de los derechos humanos no puedes descalificar a alguien como no humano, independiente de lo que haya hecho. Esto se traduce en que la defensa de los derechos humanos no puede excluir a miembros de la especie humana. Eso no puede pasar”.

Además, el consejero destacó la importancia de humanizar a las personas que han cometido un delito. “A pesar de ser victimario, considero que todos merecen una mirada humanitaria. No obstante, la discusión sobre si esa mirada implica una condena o pena en algún lugar es otro tema sobre el cual no me referiré.”

De igual manera, el académico mencionó que “no condiciona el actuar de la justicia, pero sí otras cosas. O sea, no se puede excluir al ser humano del discurso humanitario. Si no se cumple esto, evidentemente incurre en una contradicción”.