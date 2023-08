“Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”: Exministro Osvaldo Andrade citó frase de la UP

El exministro del Trabajo y miembro del Partido Socialista (PS) Osvaldo Andrade fue invitado -esta mañana- al programa Tu día de Canal 13. Fue ahí que citó una polémica frase para referirse al difícil momento que atraviesa el Gobierno de Gabriel Boric, por el Caso Convenios, que ha afectado a distintas instituciones del Estado.

“Yo tengo la mejor opinión del Presidente Boric. Voy a parafrasear, a propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear a propósito de los 50 años, una frase de un obrero en la época de la UP, y perdónenme la expresión, que dijo ‘este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno’”, dijo Andrade causando la impresión de los conductores del espacho.

“Esa expresión muestra una línea de conducta”, dijo, y en ese momento la periodista Priscilla Vargas le preguntó si se sentía representado por aquella frase, a lo cual contestó que: “por algo la estoy diciendo. No diría cosas que no me representan”.

“Ayudemos a resolver”

El ex Ministro del Trabajo del primer Gobierno de Michelle Bachelet abordó las críticas que han surgido desde el propio oficialismo, en particular del PS, a la gestión del Presidente Boric.

“Ayudemos a resolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi gobierno, con un montón de críticas”, recalcó el también expresidente de la Cámara de Diputados.

De hecho, el senador del PS Fidel Espinoza ha sido el más crítico del gobierno por el Caso Convenios, en particular con la gestión del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero también otros representantes del partido han dicho “sentir vergüenza”, como el senador Juan Luis Castro.