Gobierno desistió de tomar curso de probidad

Lo tomaron autoridades de los gobiernos de Michelle Bachelet y también de Sebastián Piñera. Es una capacitación que hace el Centro de Estudios de Administración del Estado de la Contraloría General de la República para introducir a ministros, subsecretarios y jefes de servicio en los procedimientos admnistrativos y, también, en los principios de probidad. Los regentes del gobierno de Gabriel Boric decidieron que nadie lo tomara por “temas de agenda”.

Si haber tomado el cursillo pudo cambiar la historia que tiene hoy al gobierno en medio de una crisis de corrupción es imposible de saber, y desde el propio Gobierno lo descartan. La ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró ayer que “las capacitaciones siempre son bienvenidas. Pero una capacitación más o una capacitación menos no puede ser justificación para no cumplir con la ley. Para eso se tienen equipos; para eso se tiene una dirección de administración y finanzas; para eso se tiene un encargado jurídico; para eso se tiene un gabinete de personas que deberían estar permanentemente asesorando y monitoreando el cumplimiento de la normativa”.

Aunque desde la Contraloría señalan que la capacitación fue tomada por los gobiernos anteriores, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, sostuvo que “yo trabajé muchos años en la administración pública y nunca se hizo un curso de inducción, por lo que no sé a qué hace referencia la Contraloría”, mientras que su par del PS, la senadora Paulina Vodanovic y quien fuera subsecretaria, añadió que “no hay una especie de capacitación ni un manual”.

Tampoco cree que la historia hubiese sido muy diferente el diputado Luis Cuello (PC), quien opinó que “el curso debió haberse realizado, pero no creo que ahí esté la causa de los problemas, que tienen que ver con recuperar algunas funciones que se han delegado a organismos privados sin que exista ninguna necesidad”.

En la oposición no faltaron las críticas. El diputado Andrés Celis (RN) manifestó que “este gobierno se siente con una superioridad moral que no tiene límites. Ni a un niño de Básica se le habría ocurrido no hacer este curso”, mientras que su par Sergio Bobadilla (UDI) agregó que “estos cursos son precisamente para los funcionarios que se incorporan al gobierno. Eso da cuenta de que este gobierno está actuando con una irresponsabilidad sin límite”.

Para Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, quien participó de una reunión de dirigentes de Chile Vamos con el contralor, Jorge Bermúdez, “cuando uno asume como ministro o como subsecretario, tiene una obligación mínima de saber cuál es su encargo, cuál es su responsabilidad. No puede dar como explicación que necesita un curso de capacitación, eso es subestimar la inteligencia de las personas”.

Al salir de esa cita en la Contraloría, Diego Schalper (RN) y Jorge Alessandri (UDI) insistieron en que ayudaría mucho que el Presidente hiciera un cambio de gabinete. “Es ridículo, no cambiaría nada la actitud de la oposición”, contestó la ministra Vallejo.