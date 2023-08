La duda de Laura Landaeta: audio donde Parived le pide a Tonka Tomicic que se saque joya robada no está en carpeta investigativa

El libro “Caso Relojes”, escrito por la periodista Laura Landaeta y Diego Ortiz, que investigó esta bullada causa, en donde están involucrados Marco Antonio López, su esposa Tonka Tomicic, además de Estrella Dinamarca, el llamado “Rey del Oro”, entre otros, ya está librerías.

En ese marco, Landaeta conversó este martes con los panelistas de “Sígueme y te Sigo”, en donde acusó que tuvo acceso a un importante audio, y que no está en la carpeta investigativa.

LEE MÁS: Parived nuevamente no asistió a su reformalización: Habría tenido una fuerte caída que le generó “convalecencia larga”

“No aparece en una carpeta investigativa, pero sí se realizó la grabación, donde Parived le dice a Tonka que se saque una joya que está ocupando en el matinal que hacía ella (”Bienvenidos”)porque es robada y la pueden reconocer, no sé por qué no llegó la grabación a fiscalía, me mostraron y después no apareció nunca más”, dijo.

En tanto, en Radio Clave, la periodista le indicó a Nicolás Copano que “si yo fuera fiscal obviamente estaría, al menos, imputándola”, refiriéndose a Tomicic.