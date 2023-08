Confirman que Diego Ancalao es el primer detenido por el Caso Convenios

La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó la detención de Diego Ancalao Gavilán, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados al Caso Convenios.

Según informan se le imputa fraude al fisco, lavado de activos y estafa, delitos que se detallarán en la audiencia de formalización.

De acuerdo a fiscal regional Carmen Gloria Wittwer confirmó que existe otra orden de detención pendiente y que sería ejecutada en las próximas horas por la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Quiés pasó con Diego Ancalao?

Diego Ancalao, exdirigente estudiantil y expresidenciable de la Lista del Pueblo, ha sido vinculado a cuestionados convenios entre la Fundación Kimün y el Gobierno Regional de Los Lagos., encabezado por Patricio Vallespín (exDC), tal como consigna BíoBíoChile.

Se trata de una transferencia de 1.200 millones de pesos, destinados a un programa de regularización de terrenos para agricultores de la zona.

Según denunció el vicepresidente de Kimün, el presidente de la corporación habría transferido unos 900 millones de pesos al IP y CFT Los Lagos, de su propiedad y que luego habría vendido, junto con Kimün, a la fundación que preside Diego Ancalao: Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin).

“Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”, dijo ayer cuando salió a defenderse ante los medios asegurando:

