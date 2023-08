Constitución: el suspenso crece camino a las votaciones finales

Una nueva etapa en el Proceso Constitucional se inicia hoy, con las primeras presentaciones de las enmiendas, que se realizarán en las comisiones correspondientes. En esta fase, la idea es que los consejeros se enteren de qué se trata y cuál es el objetivo de los cambios propuestos por las bancadas. Aunque el Consejo logró acordar un calendario, todo avanzará en medio de la incertidumbre por lo que dirá la Corte Suprema por el recurso interpuesto por Unidad por Chile.

Pese a que falta un tiempo para las votaciones de las enmiendas los próximos días serán clave para ir viendo cuáles serán las estrategias de los distintos pactos, en atención a que Republicanos más Chile Vamos tienen una mayoría suficiente para ganar todas las votaciones, aunque “pasar la aplanadora” al oficialismo podría ser la antesala de un fracaso en las urnas.

En este período debutará la Mesa de Coordinación, una instancia que desde la oposición, recalcan, demuestra el espíritu de diálogo que tienen. Pilar Cuevas, quien es delegada (jefa de bancada) de RN, manifestó que la idea es “conversar y discutir cada una de las enmiendas”, lo que se desarrollará en paralelo al trabajo de las comisiones y estará conformada por los delegados de cada bancada más un acompañante por cada uno.

Según explicó la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Republicanos), “nos parece importante que haya una etapa de estudio, otra etapa de deliberación y una de votación necesarias para que puedan las bancadas sentarse a conversar, necesitamos esos espacios para poder generar los puntos de encuentro”.

Arturo Phillips, delegado UDI, agregó que “en momentos en que mucho se especula sobre que mayorías podrían pasar por encima de minorías, acá damos una señal de que los hechos dicen otra cosa”.

Para Julio Ñanco (delegado RD y Pueblos Originarios), llegar a consensos es fundamental para que, en diciembre, la ciudadanía apruebe el proyecto. “Tenemos la confianza de que cada partido también podrá darse el espacio para alcanzar los consensos que son tan necesarios y que la ciudadanía espera”, indicó.

Son las propuestas de la derecha las que generan mayor polémica. En especial, la idea de extraer algunos temas, sumarle otros y crear nuevos capítulos con todo eso, modificando de manera importante la propuesta de la Comisión de Expertos. Tanto, que deberá ser la Corte Suprema la que decida si esto es correcto o no. Para eso tiene un plazo hasta el 18 de agosto, aunque hay consenso en que la resolución se conocerá antes.

Hevia deslizó que el tiempo que le tome a la Corte Suprema fallar sobre los nuevos capítulos de Fuerzas Armadas, Defensoría de las Víctimas y Seguridad Pública -aunque de todos modos debe zanjarse- antes de que se programe la primera votación- afecta las conversaciones.

“Cuando no están todas las normas sobre la mesa y hay enmiendas importantes que no sabemos si van a ser o no parte del proceso, es difícil entrar en mayores conversaciones”, dijo.

El vicepresidente del organismo, Aldo Valle (PS), agregó que el recurso ante la Corte Suprema es “una opción legítima, porque se produce una desventaja desde el punto de vista del proceso deliberativo”.

La seguridad es uno de los temas incluidos en esos nuevos capítulos. El consejero Yerko Ljubetic (CS) considera que “violencia, seguridad y la lucha contra la delincuencia hay que hablarlos en serio, la derecha ha presentado capítulos sólo con una perspectiva de efectismo comunicacional. Nosotros presentamos enmiendas que no son efectistas, sino que son efectivas y eficientes”.

El asunto de los nuevos capítulos será clave en este nuevo período. “Habrá que ve qué tanto aporta a este clima de diálogo, de puntos comunes, el hecho de seguir judicializando el tema de los capítulos”, cerró Phillips.