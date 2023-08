“Yo no me he llevado plata jamás”: Presidente Boric respondió incómodo cuestionamiento durante transmisión en vivo

En una reciente transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de Instagram, el Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a diversas consultas de los usuarios en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez. Sin embargo, una pregunta en particular dejó al mandatario momentáneamente desconcertado.

La pregunta que causó sorpresa fue: “¿Cuánta plata se han llevado?”, haciendo referencia al caso de los convenios. Boric respondió enfáticamente: “Yo no me he llevado plata jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”.

El mandatario aprovechó la ocasión para abordar el tema de los ataques en línea, comentando que mientras muchos usuarios plantean preguntas y críticas legítimas, otros recurren al insulto.

“Siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para… bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro. Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros”, afirmó el mandatario.

En relación al caso de los convenios, el Presidente Boric reafirmó: “No tengan ni una duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”.

En un tono firme, el Presidente concluyó diciendo: “Para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro en términos personales. No importan mis emociones en todo esto. Es algo que no podemos tolerar. No se pueden meter las cosas bajo la alfombra”.