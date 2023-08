“¿A dónde la viste?”: Gabriel Boric lanzó indirecta a José Piñera por dichos sobre AFP

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la reforma de prensiones y recordó una antigua declaración del creador del sistema de capitalización individual, José Piñera, durante un encuentro junto a organizaciones de la sociedad civil y vecinos por “Mejores Pensiones para Chile” en la comuna de Macul.

El Jefe de Estado afirmó que es necesario contar con una “una reforma previsional que entregue pensiones dignas y también que termine con los abusos de las AFP”.

En esta línea, recordó al impulsor del sistema de administradoras de fondos de pensiones, José Piñera, “cuando se planteó la necesidad de la reforma previsional en el 2006 fue porque el sistema extremo de capitalización individual de las AFP demostró su fracaso en asegurar pensiones dignas”.

”Era, según el creador del sistema, una suerte de Mercedes Benz... ¿a dónde la viste? si la mayoría de la gente que se pensiona en nuestro país se pensiona con menos del sueldo mínimo, no alcanza para vivir”, manifestó el Mandatario.

Asimismo, Boric afirmó que la reforma previsional se viene discutiendo hace más de 10 años “y los políticos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo”.

”Algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro”, indicó.

De esta forma, recalcó que “nunca sale el 100% de lo que uno quiere, el arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensen distinto, pero poniendo en el centro lo que piensa el bien común de la mayoría de la población no los intereses partidarios, de unos pocos o de los dueños de la AFP”.

En este sentido, Boric realizó un llamado a la oposición pidiendo “reciprocidad y generosidad pensando en el bien de Chile. Pongámonos de acuerdo ahora (…) y que la reforma de pensiones se vote en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados”.

Por otro lado, el Presidente abordó el Pacto Fiscal que fue presentado por el Gobierno y planteó que “tenemos que pensar en el largo plazo”, debido a esto “le hemos propuesto a Chile un pacto fiscal que nos permita financiar estos mejores gastos sociales”.

”Sabemos que acá no se trata sólo de pedir, tenemos que estar a la altura y tenemos que gastar mejor los recursos también”, explicó y añadió que “por eso, en el Pacto Fiscal que hemos propuesto mejora los estándares de probidad, impulsar medidas para impulsar el crecimiento”.

