Demanda de exalumna de Colegio Cumbres remece a los Legionarios de Cristo: separan de sus funciones a sacerdotes

Esta semana se hizo viral el documento de la demanda que una mujer de 32 años presentó contra la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo. El recurso judicial, que cuenta con el patrocinio de la Fundación para la Confianza, precisa que fue víctima de reiterados abusos de poder y de conciencia, los que derivaron posteriormente en graves abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Legión de Cristo y de consagradas del Movimiento Regnum Christi. Además de actos de encubrimiento.

Como medio no daremos a conocer el nombre de la denunciante, pero sí precisaremos que el documento relata detalladamente los hechos a los que fue sometido durante dos años.

A los 16 años de edad, la joven ingresó al Centro Estudiantil del Regnum Christi, en el que mujeres jóvenes realizaban un proceso de discernimiento vocacional, para optar eventualmente por la vida consagrada. Durante su permanencia en dicho centro, desde el año 2008 hasta el mes de febrero de 2010, dice haber sido víctima de abusos.

En la misma demanda, la denuncia precisa: “Mi familia es católica y me eduqué en un colegio católico. Siempre he sido una persona sensible y espiritual. A pesar de vivir en un ambiente privilegiado y protegido, me caracterizo por ser introvertida y de autoestima más bien frágil. Me parece importante señalar esto porque, tal vez, si tuviese una personalidad más fuerte, podría haber actuado distinto frente a los hechos que expongo en esta demanda”.

La denuncia

Tras su paso por el Centro Estudiantil, al que logró renunciar, la Fundación para la Confianza precisa que “evidenció un progresivo daño psicológico que se manifestó con cuadros de anorexia, trastornos de sueño, depresión y un prolongado stress post traumático, requiriendo apoyo psiquiátrico y psicológico permanente. Fueron años de lenta recuperación, hasta que en noviembre de 2019 fue capaz de tomar cabal conciencia de lo vivido y presentar una denuncia canónica. Esta denuncia dio origen a dos procesos de investigación previa: uno instruido por consagradas del propio Movimiento Regnum Christi, y otro por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma”.

“En julio del año 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe comunicó a nuestra representada, de forma meramente verbal y sin entregar razón alguna, su decisión de archivar la causa por no contar con antecedentes suficientes para iniciar un juicio canónico. Ello a pesar de los resultados de la primera investigación, que había concluido que existían pruebas para dar credibilidad a los hechos denunciados”, precisan.

Respuesta del Colegio Cumbres

El Colegio Cumbres emitió un comunicado en el que precisa que desde que tomaron conocimiento de la demanda civil publicada por la Fundación para la Confianza en junio de 2023, desde la Dirección se han tomado varias medidas.

“La situación nos ha llevado a tomar medidas prudenciales en relación a la presencia de los sacerdotes implicados en la demanda, que como les informamos en las reuniones por Ciclo, este tiempo estarán separados de sus funciones en todo lo que implica la vida escolar”, precisó la directora, Beatriz Moreno.

“Como la gran familia que somos, hemos recibido muestras de apoyo y sugerencias que nos llevan a la convicción que, más allá de nuestros pareceres personales, posiciones, cercanías con las personas implicadas, influencias de los medios de comunicación y redes sociales, nuestro renovado Colegio Cumbres, que son nuestros alumnos, familias y colaboradores, es el patrimonio más importante que debemos preservar”, sentencia el documento.