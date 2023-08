“Tía Pikachu” entró a estudiar: Giovanna Grandón volvió a manejar su furgón escolar y será asistente social

La exconvencional Giovanna Grandón, más conocida como “Tía Pikachu”, reveló cómo es su vida luego del término de la Asamblea y el posterior rechazo a la propuesta de la Nueva Constitución.

En conversación con LUN, contó que volvió a conducir su furgón escolar, lo que hacía antes de haber comenzado su campaña como constituyente.

“Todo valió la pena, porque era como volver a mi juventud (...) Haber sido constituyente me hizo darme cuenta de que yo era capaz de hacer muchas cosas. Fue solo hacer el trabajo de cuatro años en uno solo. Después de todo aquello volví a mi rutina”, dijo Grandón.

“Retomé mi trabajo en el transporte escolar en marzo de este año. Me levanto a las 06:15 de la mañana y voy a retirar a los niños a sus casas. Luego entre un cuarto y 10 para la las ocho a los colegios”, explicó.

Pero no sólo eso, sino que además entró a estudiar. ”Empecé a estudiar Servicio Social en el IPP, es un estudio online y me gusta harto. Me saqué un 5,7 el otro día y tengo clases entre las 18:00 y 19:30. Estoy muy feliz porque me ha ido muy bien en clases de Antropología”, contó.