Cambio de Gabinete: Actriz Carolina Arredondo asume como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Un remezón se está viviendo en el Gobierno, después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara un cambio en el gabinete. Esto se vive después de la renuncia del ahora exministro Giorgio Jackson, quien salió del Ministerio de Desarrollo Social; y la crisis que generó el destape del Caso Convenios.

Una de las carteras que sufrió un cambio fue el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sale de su cargo Jaime de Aguirre, y asumirá la jefatura la actriz Carolina Arredondo, reconocida por su papel en la teleserie “Los Venegas”, noticia que fue adelantada por La Tercera.

El ministro Jaime de Aguirre llegó a su cargo el pasado 10 de marzo de este año, y durante su mandato en el ministerio de Culturas tuvo diversas controversias. Una de ellas fue el rechazo de la invitación a Chile para convertirse en el invitado de honor en la Feria de Frankfurt.

De Aguirre explicó su decisión en el medio El País: “Es un compromiso enorme, extraordinariamente grande. Y no solo en dinero. Se ha dicho que no fuimos a Frankfurt por plata, pero eso no es así. El compromiso administrativo que conlleva es muy grande. Había una preparación escasa, además de todo el tema de los dineros, así que preferimos postergar”.

¿Quién es Carolina Arredondo?

La próxima ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, es una actriz y gestora cultural que se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, donde es creadora y docente del Preuniversitario Teatral, de acuerdo a lo consignado por radio Pauta.

Arredondo ha actuado en diversas producciones dramáticas como la ya mencionada, “Los Venegas”; “Los 80s″; “Témpano “; “Amanda “; y “Amar Profundo”, entre otras. De igual forma, la actriz formó parte de la campaña del Apruebo para el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

“Nos sumamos a la transformación cultural que no se detendrá ni con mentiras ni con desinformación. Nuestras hijas y nuestros hijos crecerán en un país más democrático y más inclusivo, un país paritario, intercultural, ecológico”, partió Carolina Arredondo, quien fue la directora y vocera de Cultura por el Apruebo.

“Un país en el que el Estado se compromete a garantizar nuestros derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda”, declaró de acuerdo a lo consignado por diario Uchile.