Cristián de la Fuente y Laura reviven dramático robo frente a imputados: Reveló valor de Rolex que portaba

El actor Cristián de la Fuente, junto a su hija Laura, declararon en el inicio del juicio oral contra los dos hombres imputados del violento asalto a mano armada que sufrieron el 10 de marzo del año 2022. Robo en el cual la hija de Angélica Castro, quien también estuvo presente en la audiencia, recibió un disparo en la pierna, informó CHV Noticias.

“Miro para atrás, pienso que nos están persiguiendo y ahí yo me miro la pierna. Y cuando me miro la pierna derecha...bueno, veo un hoyo, sangre y me doy cuenta que me había llegado la bala. Entre el dolor y el miedo, me empecé a desmayar”, fue parte del desgarrador relato que realizó la joven estudiante, quien estuvo frente a frente a los agresores

Según la acusación de fiscalía, los imputados Arón Castro Colmenares y Daniel Chacón Gutiérrez, junto a otro sujeto que se encuentra sin identificar, siguieron el vehículo de Cristián de la Fuente, donde además iba una amiga de su hija, en ese momento compañera de colegio y menor edad.

[ “Espero que se haga justicia…”: Laura de la Fuente realizó potente reflexión tras juicio por encerrona ]

Cristian y Laura de la Fuente frente a delincuentes

“Acelero y empiezo a avanzar. Escucho el disparo. Se revienta el vidrio del auto. Me veo que tengo lleno de vidrios el brazo y ahí, cuando empiezo a manejar, me giro a ver a mi hija y me di cuenta que tenía un hoyo en la pierna y que la bala le había dado a ella. Aceleré y me fui lo más rápido a la clínica. Llamé a un amigo mío que es policía, para contarle lo que había pasado y la segunda llamada fue para mi mujer, para decirle que nos habían disparado”, relata Cristián de la Fuente.

Además agregó que “no me pude bajar ni le dije a mi hija que se bajara, porque tenía miedo que si entregaba el auto, quedaba la niña encerrada atrás y no podría entregar un auto con una niña con uniforme de 17 años”.

Ante la pregunta de si ese día andaba con otro elemento de valor, el actor confirmó que portaba un reloj marca Rolex cuyo valor era “entre los 20 y 30 millones de pesos”.

Los delincuentes los persiguieron en auto marca Kia y una moto, desde Vitacura hasta la comuna de Lo Barnechea. Fue en las cercanías del Club de Golf Lomas de La Dehesa, que los antisociales intentaron quitarle el auto a De la Fuente, amenazándolo con un arma a fogueo adaptada para el disparo de munición de 9 milímetros, informó La Tercera.

La Fiscalía Oriente acusó los delitos de robo con homicidio, en grado de frustrado, para los dos sujetos y porte ilegal de arma de fuego para el autor de los disparos, pidiendo las penas de 25 años de presidio para Castro Colmenares y 15 años para Chacón Gutiérrez.

El Ministerio Público presentará las cámaras de seguridad de Lo Barnechea y Vitacura que registraron los hechos como medios de prueba.