José Miguel Viñuela reveló por qué decidió acatar sentencia por cortar el pelo a colega: “Siento que con esto cierro un capítulo”

José Miguel Viñuela, se refirió este viernes a los acontecimientos relacionados con el caso del corte de pelo a su colega José Miranda. El animador decidió acatar la sentencia que lo condena a pagar $17 millones por daño moral, cerrando así un capítulo legal que ha estado en el centro de la atención mediática.

En el reciente episodio de Tal Cual, Viñuela compartió sus motivos para acatar la sentencia en lugar de continuar con la apelación. Uno de los factores determinantes fue su familia.

“Cuando partí este juicio, mi hijo mayor tenía cinco años, el otro tenía tres, la otra tenía uno y la última aún no existía”, partió señalando el animador. “Me iba dando cuenta de que mis hijos van creciendo, y el mayor ya no es como antes, no le gusta sacarse fotos, me pregunta muchas cosas, me dice que sus compañeros le dicen que su papá es famoso, empieza a tener acceso a más información y eso fue un gatillante muy grande”, sostuvo.

“Los que han llevado la causa de este juicio ha sido mi abogado, yo me desligué, porque creo que si seguía con esta historia, no podría seguir trabajando en otras cosas, porque mi cabeza iba a estar pegada en eso”, confesó.

Viñuela también abordó el desgaste emocional y la incertidumbre que acompañan a los procesos legales prolongados. Reveló que su abogado “me explicó que podríamos irnos entre apelaciones por cinco años más, sin saber lo que va a pasar, con un desgaste para ambas partes”.

“Preferí acatar, pagar lo que hay que pagar y siento que eso es sanidad mental para mí, mi señora y mis hijos”, explicó Viñuela.

En esa misma línea añadió: “Hoy yo vivo para y por mi familia, que es lo más importante y siento que hasta aquí debo llegar. Esto me deja tranquilo, me saca un peso de encima”.

En ese sentido, el conductor prefirió dar un cierre a este capítulo y asumir la responsabilidad. “Siento que con esto cierro un capítulo. Los errores no solo hay que reconocerlos, sino que también hay que enmendarlos y creo que con esto de alguna forma lo estoy haciendo”, afirmó.